Kartal’ın gözü Dünya Kupası'nda! 4 oyuncu Katar'da forma giyerse günlük 40 bin doları kasasına koyacak

Dünya futbolunda tüm gözler 15 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çevrildi. Bu kupadan Beşiktaş büyük kazanç elde edebilir. Siyah- Beyazlı takımda Faslı stoper Romain Saiss, Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson, Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ve Hollandalı forvet Wout Weghorst'un kupada forma giyme ihtimalleri bulunuyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşir, 4 isim de kupada boy gösterir ise Kartal'ın kasasına günlük 40 bin Dolar (745 bin TL) girecek. FIFA oyuncuları 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan dünya çapındaki kulüplere 190 milyon Sterlin yaklaşık 4 milyar TL para ödülü dağıtılacağını duyurmuştu.