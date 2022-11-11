Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanıyor. 4. tur maçlarının tamamlanmasının ardından adını 5. tura yazdıran takımlar belli oldu. 27 takım bir üst tura yükselirken Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir bu turdan kuraya dahil oldu. 32 takım arasında yapılan kuranın ardından maçlar tek maç eleme usulüne göre Aralık ayında oynanacak.