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    • Spor
    • 11.11.2022 15:05
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    • 11.11.2022 15:30
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri...

    Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşandı. 4'üncü tur maçlarının bitiminin ardından kupada 5. tur eşleşmeleri belli oldu. 32 takımın katıldığı çekimde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da rakipleri de netleşti. Fenerbahçe-İstanbulspor, Trabzonspor-Samsunspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor, Galatasaray-Ankara Keçiörengücü ile eşleşti.

    ZTK’da 5. tur eşleşmeleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı yaşanıyor. 4. tur maçlarının tamamlanmasının ardından adını 5. tura yazdıran takımlar belli oldu. 27 takım bir üst tura yükselirken Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir bu turdan kuraya dahil oldu. 32 takım arasında yapılan kuranın ardından maçlar tek maç eleme usulüne göre Aralık ayında oynanacak.

    İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ

    Fenerbahçe-İstanbulspor
    Sivasspor-Esenler Erokspor
    MKE Ankaragücü-Tuzlaspor
    Fatih Karagümrük-Uşakspor


    Trabzonspor-Samsunspor
    Giresunspor-Karacabey Belediyespor
    Kayserispor-Gençlerbirliği
    Adana Demirspor-Çaykur Rizespor


        Beşiktaş-Şanlıurfaspor
        Alanyaspor-Eyüpspor
        Başakşehir-Göztepe
        Antalyaspor-Manisa FK
        Gaziantep FK-Boluspor


        Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
        Kasımpaşa-Ümraniyespor
        Konyaspor-Bodrumspor

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