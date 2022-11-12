Radamel Falcao İspanya'yı karıştırdı: "Kafayı yemiş"

'BU ADAM KAFAYI YEMİŞ'

Sosyal medyada bazı futbolseverler Falcao'yu öven Raul Martin Presa için, 'Bu adam kafayı yemiş', 'Açıklama yaparken biraz ölçülü olmak gerek' gibi paylaşımlar yaptı.

FALCAO'NUN PERFORMANSI

36 yaşındaki Radamel Falcao, bu sezon 12 maçta 397 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Geçen sezon 28 maçta 6 gol atan futbolcu, Galatasaray'da ise yaklaşık 2.5 sezon oynamıştı.