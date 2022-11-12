Radamel Falcao İspanya'yı karıştırdı: "Kafayı yemiş"

Futbol kariyerine La Liga ekibi Rayo Vallecano'da devam eden Radamel Falcao, İspanya'da tartışma konusu oldu. Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa'nın Falcao ile ilgili yaptığı açıklamalar taraftarları ikiye böldü.
"FALCAO DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ"
Rayo Başkanı Raul Martin Presa, Kolombiyalı golcü hakkında yaptığı açıklamada, "Biz dünyanın en iyi forveti Radamel Falcao'ya sahibiz. Hugo Sanchez'den beri sahada böyle bir oyuncu görülmedi" ifadesini kullandı.
TARTIŞMALAR FALCAO ÜZERİNDEN YAPILDI
Bu açıklamalar Vallecano'da tartışmaları beraberinde getirdi, taraftarlar arasında krize sebep oldu. Sanchez, Rayo Vallecano'da sadece 1 sezon geçirmesine karşın 35 maçta 17 gol atmıştı. Aynı sayıda maçta görev yapan Radamel Falcao ise 8 gol kaydedebildi.
FALCAO, TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ
Presa'nın açıklamaları İspanya'da taraftarlar arasında tartışmaya çıkarırken, birçok taraftar sosyal medya üzerinden Hugo Sanchez'in övdü. Bazı taraftarlar ise Falcao'nun yeteneği ve kariyerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.