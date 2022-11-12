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    • Spor
    • 12.11.2022 16:19
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    • 12.11.2022 16:19
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    Radamel Falcao İspanya'yı karıştırdı: "Kafayı yemiş"

    Son dakika spor haberleri! Futbol kariyerine La Liga ekibi Rayo Vallecano'da devam eden Radamel Falcao hakkında açıklama yapan kulüp Başkanı Raul Martin Presa'nın taraftarları ikiye böldü.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Taraftarı ikiye böldü: Kafayı yemiş

    Futbol kariyerine La Liga ekibi Rayo Vallecano'da devam eden Radamel Falcao, İspanya'da tartışma konusu oldu. Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa'nın Falcao ile ilgili yaptığı açıklamalar taraftarları ikiye böldü.

    "FALCAO DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ"
    Rayo Başkanı Raul Martin Presa, Kolombiyalı golcü hakkında yaptığı açıklamada, "Biz dünyanın en iyi forveti Radamel Falcao'ya sahibiz. Hugo Sanchez'den beri sahada böyle bir oyuncu görülmedi" ifadesini kullandı.

    TARTIŞMALAR FALCAO ÜZERİNDEN YAPILDI
    Bu açıklamalar Vallecano'da tartışmaları beraberinde getirdi, taraftarlar arasında krize sebep oldu. Sanchez, Rayo Vallecano'da sadece 1 sezon geçirmesine karşın 35 maçta 17 gol atmıştı. Aynı sayıda maçta görev yapan Radamel Falcao ise 8 gol kaydedebildi.

    FALCAO, TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ
    Presa'nın açıklamaları İspanya'da taraftarlar arasında tartışmaya çıkarırken, birçok taraftar sosyal medya üzerinden Hugo Sanchez'in övdü. Bazı taraftarlar ise Falcao'nun yeteneği ve kariyerinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

        'BU ADAM KAFAYI YEMİŞ'
        Sosyal medyada bazı futbolseverler Falcao'yu öven Raul Martin Presa için, 'Bu adam kafayı yemiş', 'Açıklama yaparken biraz ölçülü olmak gerek' gibi paylaşımlar yaptı.

        FALCAO'NUN PERFORMANSI
        36 yaşındaki Radamel Falcao, bu sezon 12 maçta 397 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Geçen sezon 28 maçta 6 gol atan futbolcu, Galatasaray'da ise yaklaşık 2.5 sezon oynamıştı.

        GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI?
        Falcao, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2019-20 sezonunda 22 maçta 11 gol 1 asist, ikinci sezonunda ise 19 maçta 9 gol 2 asist kaydetti. 'El Tigre' 2021-22 sezonunda ise 3 maçta oynadı ve skor üretemeden Galatasaray'a veda etti. Falcao, Cimbom'da 43 maçta 20 gol 3 asist üretti.

        KAÇ MAÇI KAÇIRDI?
        Tecrübeli isim çoğunluğu sakatlık olmak üzere farklı nedenlerle Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 6, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giyemedi. Falcao, toplamda 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırırken, 43'ünde sahaya çıkmış oldu. Falcao, Galatasaray'da yıllık 5 milyon euro garanti ücret kazanıyordu.

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