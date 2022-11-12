Fenerbahçe Giresunspor maç sonucu: 1-2 || FB- Giresunspor MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u ağırlıyor. 29 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, Dünya Kupası arası öncesi hata yapmak istemiyor. 12 puanlı Bitexen Giresunspor ise alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
MAÇ ÖZETİ
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Giresun'un galibiyetiyle sonuçlandı.
Kanarya'nın golünü 19. dakikada Enner Valencia(p) kaydetti.
Karadeniz ekibinin golleri ise 71. ve 83. dakikada Borja Sainz'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kalırken, Giresunspor puanını 15'e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından 15. haftada Trabzonspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Hatayspor deplasmanında boy gösterecek.
FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Pedro, Valencia.
Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic.