Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu: Zor ama hak edilmiş bir galibiyet





Jesus, "3 puan ve liderliği koruduk. Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Biz sadece 3 puana bakıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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