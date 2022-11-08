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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu: Zor ama hak edilmiş bir galibiyet

    Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Sivasspor maçında eksik kaml alarına rağmen kazanmalarından memnun... Jesus üç puana vurgu yaptı. İşte tüm detaylar...

    Zor ama hak edilmiş bir galibiyet

    Evinde Sivasspor karşısında sahadan 1-0'lık galip ayrılan Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus, 3 puanı değerlendirdi.



    Rakiplerinin kendilerini engellemek için mücadele verdiğini ifade eden Portekizli teknik adam, "Oyuncularımı tebrik ederim, taraftarları tebrik ederim. Taktik disipline bağlı kaldık. Zor bir maçtı, ilk yarı biz iyiydik. 10 kişi kaldık ama taktiksel dengeyi koruduk. Gol aradık. Penaltıdan gelen gol sonrası sonucu koruduk. Zor ama hak edilmiş bir galibiyet aldık" dedi.



    Jesus, "3 puan ve liderliği koruduk. Henüz bir şey kazanmadık. Lideriz ve her maç final. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Biz sadece 3 puana bakıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sivasspor galibiyeti sonrası konuştu: Zor ama hak edilmiş bir galibiyet
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