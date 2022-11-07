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    • Spor
    • 08.11.2022 01:51
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    • 08.11.2022 01:54
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    Emre Belözoğlu basın toplantısında gazeteci ile tartıştı! "Beni niye çekiyorsun sen?"

    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Başakşehir'in genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında bir gazetecinin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu çok sert tepki gösterdi.

    Emre Belözoğlu gazeteci ile tartıştı

    Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



    Belözoğlu, berabere bittiği için de mutlu olmadığını belirterek, "Bizim için 24. maç. Hem ligde hem Avrupa kupalarında iyi giden bir süreç vardı. 14-15 ay önce bu göreve geldiğimizden bugüne kadar gördüğüm en kötü ilk yarıyı oynayan takım vardı kendi adımıza. Söyleyebileceklerim bugün kazanan kaybeden kim varsa bizim adımıza ilk yarı kötü, ikinci yarı yaptığımız hamleler doğru hamleler oldu. Giren arkadaşlar katkı verdi. Berabere bittiği için de mutlu olduğumu söyleyemem. Yapmamız gereken bundan daha iyi oyunlar oynamak. Yapabilecek gücümüz de var" dedi.



    BELÖZOĞLU İLE GAZETECİ ARASINDA TELEFON TARTIŞMASI
    Basın toplantısı sırasında, bir gazetecinin telefonuna gelen mesaj sesine sinirlenen Belözoğlu, açıklamasının sonunda kendisini çeken bir gazeteciye tepki göstererek, tartışma yaşadı.



        "BENİ NİYE ÇEKİYORSUN SEN?"
        Toplantı esnasında mesaj sesi geldiğini söyleyerek duruma tepki gösteren Belözoğlu, daha sonra o anları kaydeden gazeteciye yönelerek "Beni niye çekiyorsun sen?" dedi. Gazetecinin 'Ben görevimi yapıyorum' yanıtı üzerine Belözoğlu, 'O zaman telefonunu kapatacaksın' diyerek tepki gösterdi.

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        Haberler Spor Emre Belözoğlu basın toplantısında gazeteci ile tartıştı! "Beni niye çekiyorsun sen?"
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