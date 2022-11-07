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    • Spor
    • 07.11.2022 17:31
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    • 07.11.2022 17:31
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    Fernebahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında lider olan Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Sarı-Lacivertli ekip 5 eksikle Sivassspor karşısına çıkacak. Nefes kesen karşılaşmayı takvim.com.tr üzeriden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig 13. haftasında, Ülker Stadı'nda ligin lideri Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Hüseyin Göçek yönetimindeki maçta sarı lacivertliler,i 26 puanla lider olarak başladıkları haftada galibiyet serisini devam ettirmek isterken Sivasspor da Kadıköy'de galibiyeti sağlamak istiyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB maçı tüm detayları...



    FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



    FB SİVAS MUHTEMEL 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia

    Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare



        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemiyor. Jorge Jesus yönetimindeki sarı kanarya, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.



        SİVASSPOR'DA 3 FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.



        Sivasspor'da Fenerbahçe ile karşılaşma öncesinde maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli yer almadı.

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        Haberler Spor Fernebahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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