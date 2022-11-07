Fernebahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig 13. haftasında, Ülker Stadı'nda ligin lideri Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Hüseyin Göçek yönetimindeki maçta sarı lacivertliler,i 26 puanla lider olarak başladıkları haftada galibiyet serisini devam ettirmek isterken Sivasspor da Kadıköy'de galibiyeti sağlamak istiyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB maçı tüm detayları...