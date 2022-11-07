Fernebahçe-Sivasspor | CANLI ANLATIM! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig 13. haftasında, Ülker Stadı'nda ligin lideri Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Hüseyin Göçek yönetimindeki maçta sarı lacivertliler,i 26 puanla lider olarak başladıkları haftada galibiyet serisini devam ettirmek isterken Sivasspor da Kadıköy'de galibiyeti sağlamak istiyor. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB maçı tüm detayları...
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
FB SİVAS MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia
Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare