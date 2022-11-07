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Haberler Spor SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kartın ardından Belçikalı yıldıza tepki gösterdi. İşte o an...

07.11.2022 22:02 - Son Güncelleme: 07.11.2022 22:02
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe’de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe’de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe’de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar

Teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kartın ardından Belçikalı yıldıza tepki gösterdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe’de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar

İşte o anlar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe’de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe’de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar
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