SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında Michy Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus çılgına döndü! İşte o anlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Teknik direktör Jorge Jesus, kırmızı kartın ardından Belçikalı yıldıza tepki gösterdi. İşte o an...
07.11.2022 22:02 - Son Güncelleme: 07.11.2022 22:02
Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Michy Batshuayi ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.