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    Batshuayi atılsa da yılmayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan 3 puanı kaptı

    Bu kez hücumda zorlanan Sarı-Lacivertliler bir de üstüne 48. dakikada 10 kişi kaldı. Ancak 54. dakikada Valencia’nın penaltısı ile öne geçen Fenerbahçe skoru koruyarak üç puanı kaptı...

    Fener üç puanı söktü aldı... Sarı-Lacivertliler 48. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 11. dakikada Miguel Crespo'nun pasıyla buluşan Enner Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta çıktı.

    YATABARE'YE GOL İZNİ YOK
    27. dakikada bu kez konuk ekip tehlike geliştirdi. Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Sabia'nın ara pasında Yatabare'nin aşırtma vuruşunda kaleci Altay topa sahip oldu.

    BATSHUAYİ 2. SARIDAN ATILDI
    28. dakikada Yatabare savunma arkasına sarkarak topla gitti. Altay kalesinden çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi. 48. dakikada Batshuayi ikinci sarı karttan atıldı ve Fener 10 kişi kaldı.

    VALENCİA PENALTIDAN GOLÜ ATTI
    52. dakikada Alioski'nin yerde kalması sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. 54. dakikada Valencia penaltıdan golü attı: 1-0. 78'de Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla auta gitti ve maç 1-0 bitti.

    BÜYÜK KABUS BİTTİ!
    Sivasspor önünde son 6 maçını da kazanamayan Fenerbahçe dün bu kötü seriye son vermeyi bildi.

    GOLLERE DEVAM
    Dün çok zorlu geçen maçta penaltıdan takımına 3 puanı getiren Valencia ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

    Altay Bayındır dün gece yerinde çıkışlar ve kurtarışlarla Sivas forvetlerine gol izni vermedi. Fener taraftarına da bu kez güven verdi.

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    Haberler Spor Batshuayi atılsa da yılmayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan 3 puanı kaptı
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