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    • Spor
    • 07.11.2022 14:46
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    • 07.11.2022 14:46
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    Wout Weghorst gol fırsatlarını harcadı: Beşiktaş liderliği kaçırdı

    Süper Lig'de golcüler takımlarının kaderlerini belirledi. Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst attığı gollerle takımına kritik puanlarla kazandırırken, kaçırdığı gollerle siyah-beyazlıların muhtemel liderliğine adeta engel oldu. Hollandalı yıldız tam 10 net gol fırsatından yararlanamadı

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Beşiktaş liderliği kaçırdı

    Süper Lig'de en çok gol fırsatı harcayan ilk 10 isim belli oldu. Siyah-beyazlılardan hangi futbolcu listenin zirvesinde yer aldı? Detayları haberimizde...

    10 - Alanyaspor'un bu sezon en çok dikkat çeken futbolcuları arasında Efkan Bekiroğlu yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu orta sahada oynamasına rağmen 5 kez büyük gol fırsatını harcadı. Efkan'ın bu sezon ligde 11 maçta 3 golü bulunuyor.

    9 - Ankaragücü'nün Rostov'dan kiraladığı Ali Sowe, performansıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor bu sezon 10 maçta 3 gol, 1 asistle oynarken girdiği 5 net gol fırsatını ise harcadı.

    8 - Süper Lig'in en çok şut çeken isimlerinde başı çeken Galatasaraylı Driens Mertens buna rağmen sadece 1 gol atabildi. Belçikalı yıldız da 5 net gol fırsatını değerlendiremedi.

        7 - Antalyaspor'u attığı gollerle sırtlayan Haji Wright 12 maçta 9 kez fileleri sarsıp, 1 de asist yaptı. 24 yaşındaki ABD'li forvet, 5 kez de net gol fırsatı harcadı.

        6 - Ligin gol kralı Enner Valencia da 5 kez net gol fırsatı harcayan isimler arasına girdi.

        5 - Sivasspor'un tecrübeli golcüsü Mustapha Yatabare, ligde 6 net gol fırsatını değerlendirseydi Sivasspor daha üst sıralarda olabilirdi...

            4 - Kayserispor'un İsviçreli golcüsü Mario Gavranovic ligde 11 maçta 5 gol atmayı başardı. Tecrübeli forvet, 6 kez ise net gol fırsatını harcadı.

            3 - Konyaspor'un orta saha oyuncusu Soner Dikmen ligin en çok gol fırsatı yaratan isimleri arasında yer alıyor. 29 yaşındaki futbolcu buna rağmen sürpriz bir şekilde golle buluşamadı! Soner, tam 8 net gol fırsatını harcadı.

            2 - Hatayspor'un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi 11 maçta 3 gol, 1 asist yaptı. 29 yaşındaki forvet tam 9 net gol fırsatını harcayarak takımın alt sıralardan kurtulmasına engel oldu.

                1 - Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst attığından daha çok gol kaçırarak siyah-beyazlıları üzdü. 13 maçta 6 gol, 4 asist yapan Hollandalı yıldız tam 10 net gol fırsatından yararlanamadı.

                Hollandalı yıldız belki de Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan etti...

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                Haberler Spor Wout Weghorst gol fırsatlarını harcadı: Beşiktaş liderliği kaçırdı
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