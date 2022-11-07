Wout Weghorst gol fırsatlarını harcadı: Beşiktaş liderliği kaçırdı

Süper Lig'de en çok gol fırsatı harcayan ilk 10 isim belli oldu. Siyah-beyazlılardan hangi futbolcu listenin zirvesinde yer aldı? Detayları haberimizde...
10 - Alanyaspor'un bu sezon en çok dikkat çeken futbolcuları arasında Efkan Bekiroğlu yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu orta sahada oynamasına rağmen 5 kez büyük gol fırsatını harcadı. Efkan'ın bu sezon ligde 11 maçta 3 golü bulunuyor.
9 - Ankaragücü'nün Rostov'dan kiraladığı Ali Sowe, performansıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor bu sezon 10 maçta 3 gol, 1 asistle oynarken girdiği 5 net gol fırsatını ise harcadı.
8 - Süper Lig'in en çok şut çeken isimlerinde başı çeken Galatasaraylı Driens Mertens buna rağmen sadece 1 gol atabildi. Belçikalı yıldız da 5 net gol fırsatını değerlendiremedi.