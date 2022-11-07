Wout Weghorst gol fırsatlarını harcadı: Beşiktaş liderliği kaçırdı

Süper Lig'de en çok gol fırsatı harcayan ilk 10 isim belli oldu. Siyah-beyazlılardan hangi futbolcu listenin zirvesinde yer aldı? Detayları haberimizde...

10 - Alanyaspor'un bu sezon en çok dikkat çeken futbolcuları arasında Efkan Bekiroğlu yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu orta sahada oynamasına rağmen 5 kez büyük gol fırsatını harcadı. Efkan'ın bu sezon ligde 11 maçta 3 golü bulunuyor.