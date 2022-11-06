Şenol Güneş, kötü oynadıklarını kabul etti fakat ekibine inanıyor: Bu takımdan umutluyum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonunda kötü oynadıklarını ve galibiyeti hak etmediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak ne kadar güzelse, kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Kritik bir maç oynadık. Hem bizim için hem de rakip için. Oyunda da eksiklerimiz vardı, fizik ve teknik olarak da. İkinci yarıda oyunu tam kontrol ederken, golü yedik. İkinci yarıda ilk 15 dakika olumsuz değildi" dedi.
ROSİER YETERİNCE İSTEMİYOR
Şenol hoca, daha üstün oynamalarını beklediğini belirtip, "Skor 2-1 olduktan sonra hamle yaptık. Rakip, o arada gidip gelen oyunda avantaj yakaladı. Bizim de değişiklik hakkımız dolunca rakibe avantaj oldu. Savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil. Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Daha üstün oynamamızı bekliyordum ama bunu sağlayamadık. Yine de daha iyi şeyler yapacak hem umudumuz hem gücümüz var" diye konuştu.
Güneş, Rosier'e ise sitem etti: Josef elinden gelen gayreti gösteriyor. Rosier o gayreti de gösteremedi. Rahatsızlığı varsa söyleyebilirdi. Böyle yapınca daha çok zarar verdi.