Şenol Güneş, kötü oynadıklarını kabul etti fakat ekibine inanıyor: Bu takımdan umutluyum





ROSİER YETERİNCE İSTEMİYOR

Şenol hoca, daha üstün oynamalarını beklediğini belirtip, "Skor 2-1 olduktan sonra hamle yaptık. Rakip, o arada gidip gelen oyunda avantaj yakaladı. Bizim de değişiklik hakkımız dolunca rakibe avantaj oldu. Savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil. Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Daha üstün oynamamızı bekliyordum ama bunu sağlayamadık. Yine de daha iyi şeyler yapacak hem umudumuz hem gücümüz var" diye konuştu.