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    • Spor
    • 07.11.2022 15:56
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    • 07.11.2022 15:57
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    Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

    Son dakika Trabzonspor haberleri | UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda 3. olarak Konferans Ligi'ne katılan Trabzonspor'un rakibi belli oluyor... İsviçre'de çekilecek kura sonrası belli olacak rakiple ilk maç 16 Şubat 2023, ikinci maç ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak.

    Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

    Temsilcilerimiz Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitererek katıldığı Koferans Ligi play-off kura çekimi saat 16:00'da House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

    Konferans Ligi'nde yer alan diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarını lider olarak tamamladıkları için, play-off turunda yer almayacaklar.

    Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas ile mücadele ettiği gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Sivasspor ise Cluj, Ballkani ve Slavia Prag ile mücadele ettiği grubu lider tamamladı.

    UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Trabzonspor ise, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu grupta üçüncü olmuştu.

    PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
    İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

        KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR
        Trabzonspor
        Fiorentina
        Anderlecht
        Lech Poznan
        Partizan
        Dnipro-1
        Gent
        CFR Cluj
        Basel
        Bodo/Glimt
        Ludogorets
        Sheriff
        Karabağ
        AEK Larnaca
        Braga
        Lazio

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