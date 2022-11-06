Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş revire döndü

Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar umduğunu bulamadı. Beşiktaş, Mauro Icardi'yi tutamayınca sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve üç futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.

Derbiden 1 gün önce yapılan son antrenmanda sol bek Arthur Masuaku, sakatlandı ve derbide forma giymedi. Kongolu futbolcunun yerine Umut Meraş oynadı.

ARKA ADALELERİNDE SIKINTI VAR

Umut Meraş, 70. dakikada sakatlanarak yerini Necip Uysal'a bıraktı. Böylece Beşiktaş'ın iki sol beki de haftaya yapılacak Antalyaspor maçı öncesi sakatlanmış oldu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında ise siyah-beyazlıların yıldız sağ beki Valentin Rosier sakatlık geçirdi. Fransız futbolcu, yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu durum Teknik Direktör Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı. Güneş maç sonu basın toplantısında, hem Umut Meraş'ın hem de Rosier'in arka adalelerinden sorun yaşadığını söylerken, Rosier'e tepkiliydi.