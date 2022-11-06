Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.11.2022 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2022 12:07
    ABONE OL

    Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş revire döndü

    Beşiktaş’ta moraller Galatasaray yenilgisiyle bozuldu. Siyah-beyazlılarda kaybedilen 3 puanın yanı sıra birçok futbolcu sakatlanması takımda keyifleri kaçırdı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası arasını iple çekiyor.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş revire döndü

    Sezona Valerien Ismael yönetiminde giren siyah-beyazlılar, 2 hafta önce Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmış ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile beyaz bir sayfa açmıştı. Beşiktaş, geçen hafta Ümraniyespor'u konuk ettiği maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılınca camiada yüzler yeniden gülmeye başlamıştı.

    Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar umduğunu bulamadı. Beşiktaş, Mauro Icardi'yi tutamayınca sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve üç futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.

    Derbiden 1 gün önce yapılan son antrenmanda sol bek Arthur Masuaku, sakatlandı ve derbide forma giymedi. Kongolu futbolcunun yerine Umut Meraş oynadı.

    ARKA ADALELERİNDE SIKINTI VAR
    Umut Meraş, 70. dakikada sakatlanarak yerini Necip Uysal'a bıraktı. Böylece Beşiktaş'ın iki sol beki de haftaya yapılacak Antalyaspor maçı öncesi sakatlanmış oldu.

    Karşılaşmanın 40. dakikasında ise siyah-beyazlıların yıldız sağ beki Valentin Rosier sakatlık geçirdi. Fransız futbolcu, yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu durum Teknik Direktör Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı. Güneş maç sonu basın toplantısında, hem Umut Meraş'ın hem de Rosier'in arka adalelerinden sorun yaşadığını söylerken, Rosier'e tepkiliydi.

    Şenol Güneş, "Josef de Souza iyi niyetiyle, gayretiyle maçı taşımaya çalıştı. Rosier bunu da gösteremedi. Hamle şansımızı kullanamadık. Josef o konuda iyi niyetli. Rosier'in problemi varsa, Masuaku gibi söyleyebilirdi. Böylece hamle şansımızı da kullandık ve daha çok zarar verdi" dedi.

        Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle derbi maçını tamamlayamayan diğer oyuncu ise Salih Uçan oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 64. dakikada yerini Redmond'a bıraktı. Salih'in Nef Stadı'ndan çıkarken boyunluk taktığı görüldü.

        GHEZZAL ZATEN YOK
        Beşiktaş'ta tüm bu eksiklerin durumuna bugün bakılacak. Siyah-beyazlılar, 13 Ekim'de yapacağı Antalyaspor maçında Rashid Ghezzal'den de yararlanamayacak. Cezayirli futbolcu anca Dünya Kupası arasından sonra takıma katılabilecek. Bu nedenle Şenol Güneş, Dünya Kupası arasını iple çekiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dilek Ertek’in cinayet şüphesi
        Haberler Spor Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş revire döndü
            SON DAKİKA