Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş revire döndü

Sezona Valerien Ismael yönetiminde giren siyah-beyazlılar, 2 hafta önce Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmış ve Teknik Direktör Şenol Güneş ile beyaz bir sayfa açmıştı. Beşiktaş, geçen hafta Ümraniyespor'u konuk ettiği maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılınca camiada yüzler yeniden gülmeye başlamıştı.
Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar umduğunu bulamadı. Beşiktaş, Mauro Icardi'yi tutamayınca sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve üç futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.
Derbiden 1 gün önce yapılan son antrenmanda sol bek Arthur Masuaku, sakatlandı ve derbide forma giymedi. Kongolu futbolcunun yerine Umut Meraş oynadı.
ARKA ADALELERİNDE SIKINTI VAR
Umut Meraş, 70. dakikada sakatlanarak yerini Necip Uysal'a bıraktı. Böylece Beşiktaş'ın iki sol beki de haftaya yapılacak Antalyaspor maçı öncesi sakatlanmış oldu.
Karşılaşmanın 40. dakikasında ise siyah-beyazlıların yıldız sağ beki Valentin Rosier sakatlık geçirdi. Fransız futbolcu, yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Bu durum Teknik Direktör Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı. Güneş maç sonu basın toplantısında, hem Umut Meraş'ın hem de Rosier'in arka adalelerinden sorun yaşadığını söylerken, Rosier'e tepkiliydi.
Şenol Güneş, "Josef de Souza iyi niyetiyle, gayretiyle maçı taşımaya çalıştı. Rosier bunu da gösteremedi. Hamle şansımızı kullanamadık. Josef o konuda iyi niyetli. Rosier'in problemi varsa, Masuaku gibi söyleyebilirdi. Böylece hamle şansımızı da kullandık ve daha çok zarar verdi" dedi.