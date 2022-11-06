Galatasaray teknik patronu Okan Buruk derbi zaferinin ardından konuştu: Maçı 7-3 kazanabilirdik

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı Nef Stadı'nda 2-1 yenerek zirve yolunda çok önemli bir engeli aşan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, maçı çok daha farklı kazanabileceklerini söyledi.
KAYBEDİNCE HOCA HATALI OLUYOR
Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: Futbolcu olarak da ilk derbiye Beşiktaş karşısında çıktım. 2 gol atmıştım. Bugün de iki gol attık. Kazanınca hoca dokundu oluyor, kaybedince hoca hatalı oluyor.
İLK YARIDA TUTUKLUK VARDI...
İlk yarı tam olarak üzerimizde tutukluk vardı. İkinci yarı özellikle oyuna hakim olduk. 6-2, 6-3, 7-3 bitebilirdi. 10. topumuz oldu direkten dönen. Bazen o top 3 direk arasından geçmiyor.