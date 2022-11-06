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    Galatasaray teknik patronu Okan Buruk derbi zaferinin ardından konuştu: Maçı 7-3 kazanabilirdik

    İlk yarıda üzerimizde tutukluk vardı. İkinci yarı özellikle oyuna hakim olduk. 6-2, 6-3, 7-3 bitebilirdi. 10. topumuz oldu direkten dönen. Oyun olarak daha kaliteli oynayan taraftık. 2. yarıda kazanmayı hak ettik.

    Maçı 7-3 kazanabilirdik

    Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi BeşiktaşNef Stadı'nda 2-1 yenerek zirve yolunda çok önemli bir engeli aşan Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, derbi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, maçı çok daha farklı kazanabileceklerini söyledi.



    KAYBEDİNCE HOCA HATALI OLUYOR
    Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: Futbolcu olarak da ilk derbiye Beşiktaş karşısında çıktım. 2 gol atmıştım. Bugün de iki gol attık. Kazanınca hoca dokundu oluyor, kaybedince hoca hatalı oluyor.



    İLK YARIDA TUTUKLUK VARDI...
    İlk yarı tam olarak üzerimizde tutukluk vardı. İkinci yarı özellikle oyuna hakim olduk. 6-2, 6-3, 7-3 bitebilirdi. 10. topumuz oldu direkten dönen. Bazen o top 3 direk arasından geçmiyor.



        DAHA KALİTELİ OYNAYAN TARAFTIK
        Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler. 2 hafta önce çok iyi bir maçımız vardı. Gol rekoru belki kıracakken hakem hataları oldu. İkinci yarıda kazanmayı hak ettik. Daha kaliteli oynayan taraftık.

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        Haberler Spor Galatasaray teknik patronu Okan Buruk derbi zaferinin ardından konuştu: Maçı 7-3 kazanabilirdik
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