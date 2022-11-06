Galatasaray teknik patronu Okan Buruk derbi zaferinin ardından konuştu: Maçı 7-3 kazanabilirdik





DAHA KALİTELİ OYNAYAN TARAFTIK

Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler. 2 hafta önce çok iyi bir maçımız vardı. Gol rekoru belki kıracakken hakem hataları oldu. İkinci yarıda kazanmayı hak ettik. Daha kaliteli oynayan taraftık.

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