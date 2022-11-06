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    Burası Trabzon buradan çıkış yok! Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi motivasyon konuşması yaptı

    Evinde 30 maçtır yenilmeyen Trabzonspor’un hocası Avcı, “Konya maçında bize yakışan futbolu oynayıp taraftarımızı mutlu edelim. Galibiyetten şüphem yok” dedi...

    Burası Trabzon buradan çıkış yok!
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    Evinde oynadığı son 30 lig maçında kaybetmeyen Trabzonspor, hem bu seriye bir yenisini eklemek hem de zirve takibini sürdürmek için konuk edeceği Konyaspor'u evine puansız göndermek istiyor. Ligde oynadığı son 30 karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, sahasında en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra evinde 607 gündür mağlup olmadı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi takımına yaptığı son konuşmada, "Konyaspor maçı bizim için çok kritik. Lig yarışında yara almamak için Konyaspor'u puansız göndermemiz gerekiyor" dedi.



    YUSUF YAZICI VE EREN KART CEZALISI
    Tecrübeli teknik adam, "Ferencvaros maçında istediğimiz seviyelere çıktık. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor ve ardından Ankaragücü maçlarında kesinlikle puan kaybetmememiz gerekiyor. Konyaspor ligi iyi takımlarından... Ancak biz de Trabzonspor'uz. Yine bize yakışanı yapalım" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da kart cezalısı olan yıldız futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ile sakatlıkları bulunan Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Emrehan Gedikli forma giyemeyecek. Bruno Peres de lisansı aktif edilmediği için maçta oynayamayacak.



    TRABZONSPOR AÇIK ARA ÖNDE
    Trabzonspor ile Konyaspor ligde bugün 42. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 42 lig maçında Karadeniz ekibinin galibiyetlerde 21-10 üstünlüğü var.



        15 YILDIR KONYA'YA YENİLMİYOR
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının başında görev yaptığı son 20 lig maçında rakibi Konyaspor'a yenilmedi. Tecrübeli teknik adam, Konya'ya son olarak 1 Ekim 2007'de yenildi.



        Trabzonspor bu sezon iç sahada 5 maçta 3 galibiyet alırken 2 kez de beraberlik yaşadı.

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        Haberler Spor Burası Trabzon buradan çıkış yok! Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi motivasyon konuşması yaptı
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