Burası Trabzon buradan çıkış yok! Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi motivasyon konuşması yaptı





YUSUF YAZICI VE EREN KART CEZALISI

Tecrübeli teknik adam, "Ferencvaros maçında istediğimiz seviyelere çıktık. Daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Konyaspor ve ardından Ankaragücü maçlarında kesinlikle puan kaybetmememiz gerekiyor. Konyaspor ligi iyi takımlarından... Ancak biz de Trabzonspor'uz. Yine bize yakışanı yapalım" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da kart cezalısı olan yıldız futbolculardan Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı ile sakatlıkları bulunan Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Emrehan Gedikli forma giyemeyecek. Bruno Peres de lisansı aktif edilmediği için maçta oynayamayacak.