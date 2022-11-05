Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler'den alkışlanacak hareket

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, yeşil sahaların dışında da alkış alacak bir harekete imza attı.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan ve maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha dışındaki performansıyla da herkesin beğenisini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
ANKARA'DAKİ OKULA FUTBOL TOPU BAĞIŞLADI
Genç futbolcu, saha dışında dikkati çeken bir harekete imza attı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler, Ankara'da bulunan Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu'na futbol topu bağışladı.