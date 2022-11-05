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    • Spor
    • 05.11.2022 13:39
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    • 05.11.2022 13:39
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    Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler'den alkışlanacak hareket

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen genç yıldız Arda Güler, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Sarı-lacivertlilerin genç ismi yeşil sahaların dışında da alkışlanacak bir harekete imza attı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Arda Güler’den alkışlanacak hareket

    Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansı ile hem taraftarların hem de futbolseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği, yeşil sahaların dışında da alkış alacak bir harekete imza attı.

    MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
    UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta 1 gol atıp 1 de asist yapan ve maçın oyuncusu seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, saha dışındaki performansıyla da herkesin beğenisini kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    ANKARA'DAKİ OKULA FUTBOL TOPU BAĞIŞLADI
    Genç futbolcu, saha dışında dikkati çeken bir harekete imza attı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Güler, Ankara'da bulunan Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu'na futbol topu bağışladı.

        DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM ETTİ
        Arda Güler, söz konusu okulun futbol topu ihtiyacını karşılaşmasının dışında, dar gelirli bazı ailelere de yardım yaptı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, bu sezon sarı-lacivertli takımda 12 maçta 300 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

        HERKESİN GÖZÜ ARDA GÜLER'DE
        Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde. Arda Güler'i Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ve Leipzig izletti. Ayrıca farklı ülkelerden de Arda Güler'e yakın ilgi gösteren scoutlar olduğu öğrenildi.

        ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
        Arda Güler, öncelikle Fenerbahçe'nin başarısını düşünüyor. Genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Avrupa'da forma giyme planı yapıyor. Arda Güler, Avrupa'dan bir kulübe transfer olacağı zaman kendi kulübü Fenerbahçe'ye de maksimum oranda bonservis kazandırmak istiyor. Sarı-lacivertlilerle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratı 30 Haziran 2025'te sona erecek.
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