Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel Leeds United'ın kıskacında! Sivasspor maçına geliyorlar

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken yıldız oyuncu Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor. Sarı-Lacivertliler'de sağ kanatta gösterdiği performansla takımın değişilmez isimleri arasına giren genç yetenek Premier Lig ekibinin radarına girdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceği belirtildi. İngiliz ekibinin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'ye devre arası resmi transfer teklif yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye 2021 yılının başında transfer olan Bright Osayi-Samuel, daha önce İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ta forma giymişti. Osayi, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.