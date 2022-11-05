Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel Leeds United'ın kıskacında! Sivasspor maçına geliyorlar

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Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

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