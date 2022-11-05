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    • 05.11.2022 13:30
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    • 05.11.2022 13:33
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    Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel Leeds United'ın kıskacında! Sivasspor maçına geliyorlar

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken Osayi-Samuel İngiliz ekiplerinin ilgisini çekti. İngiltere'nin köklü ekiplerinden Leeds United'ın Osayi-Samuel'i izlemek için Sivasspor maçına geleceği öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’in yıldızına transfer kıskacı! İzlemeye...

    Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken yıldız oyuncu Avrupa kulüplerinin de iştahını kabartıyor. Sarı-Lacivertliler'de sağ kanatta gösterdiği performansla takımın değişilmez isimleri arasına giren genç yetenek Premier Lig ekibinin radarına girdi.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın scoutlarının pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçında tribünden Osayi Samuel'i izleyeceği belirtildi. İngiliz ekibinin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'ye devre arası resmi transfer teklif yapması bekleniyor.

    Fenerbahçe'ye 2021 yılının başında transfer olan Bright Osayi-Samuel, daha önce İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ta forma giymişti. Osayi, futbola İngiliz ekibi Blackpool'un altyapısında başladı.

        Sağ kanatta çabuk adam eksilten ve süratiyle rakiplerinin korkulu rüyası olan genç yetenek için Fenerbahçe QPR'ye 508 bin Euro bonservis ödemesi yapmıştı. Osayi'nin şimdiki piyasa değeri ise 9 milyon Euro... Fenerbahçe oyuncunun satışından 10 milyon Euro'nun üzerinde gelir bekliyor.

        Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osayi Samuel, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyerken gol ya da asist üretemedi. Sarı-Lacivertli formayla toplamda 81 maça çıkan Osayi'nin 3 gol ve 6 asisti bulunuyor.

        *Bright Osayi-Samuel'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Osayi-Samuel'e Nijerya Milli Takımı'ndan davet geldi. 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel Leeds United'ın kıskacında! Sivasspor maçına geliyorlar
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