Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılmıştı! Ömer Faruk 'Beyaz' sayfa açamadı

Fenerbahçe'de gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösterilen ancak; sarı-lacivertlilerden ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kariyeri adına zorlu bir süreç yaşıyor. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı.
ÖMER FARUK, ALMANYA'DA GERİYE GİTTİ
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı.
2. LİG'DE DE OYNAYAMADI
Magdeburg ekibinde de Ömer Faruk Beyaz forma yüzünü göremedi. 19 Ağustos'tan bu yana sahaya çıkamayan orta saha oyuncusu sadece 69 dakika süre alabildi. Ömer Faruk Beyaz futbol oynayamadığı için performans olarak da geriye gitti.