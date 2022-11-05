Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılmıştı! Ömer Faruk 'Beyaz' sayfa açamadı

ÖMER FARUK AÇIKLAMASI

Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti.

BELÖZOĞLU TAKIMDA KALMASINI İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'de oynarken Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını o dönem 16 yaşında olan Ömer Faruk Beyaz'a verdi. Daha sonra Belözoğlu, sportif direktör olduğunda da Ömer Faruk Beyaz'ın takımda kalması için hem oyuncu hem de ailesiyle görüşmeler yaptı.