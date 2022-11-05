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    • Spor
    • 05.11.2022 14:06
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    • 05.11.2022 14:06
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    Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılmıştı! Ömer Faruk 'Beyaz' sayfa açamadı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de gelecek vadeden isimler arasında bir dönem en üst sırada gösterilen Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya macerası kabusa döndü. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamadığı için Stuttgart'a giden Beyaz, Alman ekibi tarafından ikinci ligdeki Magdeburg'a kiralandı. Burada da istediğini bulamayan Beyaz, 19 Ağustos'tan bu yana bir dakika bile süre alamadı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Fener’den olaylı şekilde ayrıldı! Aradığını bulamadı

    Fenerbahçe'de gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösterilen ancak; sarı-lacivertlilerden ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kariyeri adına zorlu bir süreç yaşıyor. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı.

    ÖMER FARUK, ALMANYA'DA GERİYE GİTTİ
    Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu. Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı.

    2. LİG'DE DE OYNAYAMADI
    Magdeburg ekibinde de Ömer Faruk Beyaz forma yüzünü göremedi. 19 Ağustos'tan bu yana sahaya çıkamayan orta saha oyuncusu sadece 69 dakika süre alabildi. Ömer Faruk Beyaz futbol oynayamadığı için performans olarak da geriye gitti.

        ÖMER FARUK AÇIKLAMASI
        Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork, Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti.

        BELÖZOĞLU TAKIMDA KALMASINI İSTEMİŞTİ
        Fenerbahçe'de oynarken Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını o dönem 16 yaşında olan Ömer Faruk Beyaz'a verdi. Daha sonra Belözoğlu, sportif direktör olduğunda da Ömer Faruk Beyaz'ın takımda kalması için hem oyuncu hem de ailesiyle görüşmeler yaptı.

        "5 YILLIK PROJE SUNMUŞTUK"
        Emre Belözoğlu, "Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu. Onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama maalesef süreç olumsuz sonuçlandı" ifadelerini kullanmıştı.

        BAŞKAN ALİ KOÇ DA İKNA EDEMEDİ
        Bilindiği üzere Ömer Faruk Beyaz son dönemlerde Türk futbolunun en genç ve en yetenekli isimleri arasında gösterilirken, futbolcunun Fenerbahçe'de kalması için başkan Ali Koç da devreye girmişti. Koç, futbolcunun evine kadar gitmiş ancak; Ömer Faruk Beyaz yine ikna olmamıştı.



        *Ömer Faruk Beyaz'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        ÖMER DÜŞTÜ, ARDA GÜLER ÇIKTI
        Ömer Faruk Beyaz ve Arda Güler, Fenerbahçe'nin gelecek vadeden iki futbolcusu olarak tanımlanıyordu. Transfermarkt verilerine göre; şu anda Ömer Faruk Beyaz'a 800 bin euro değer biçiliyor. Arda Güler ise daha popüler bir futbolcu oldu ve Güler için, 'En az 30 milyon euro eder' yorumları yapılıyor.

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