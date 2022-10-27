Avrupa'nın devlerinin aklı Fenerbahçe'nin genç yıldızında! Arda Güler adını yine zirveye yazdırdı

İkinci sırada 10 milyon Euro'luk değeriyle Arda Güler yer alırken onu 7 milyon Euro ile Paranense'nin Brezilyalı gülcüsü Vitor Roque takip ediyor. 3. basamakta Club Brugge'un gelecek vaad eden ön liberosu Noah Mbamba, Bragalı Roger Fernandes ve Rennes'in genç yeteneği Desire Doue var.