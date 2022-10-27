Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.10.2022 15:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2022 15:54
    ABONE OL

    Avrupa'nın devlerinin aklı Fenerbahçe'nin genç yıldızında! Arda Güler adını yine zirveye yazdırdı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin 17'lik genç yıldızı Arda Güler piyasa değerini artırdı. Genç 10 numaranın piyasa değeri 10 milyon euroya çıkarken, kendi yaş kategorisinde en değerli 2'nci futbolcu oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Avrupa’nın devlerinin aklı genç yıldızda

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı ortaya koyduğu performansla değerine değer katmaya devam ediyor. Türk futbolunun gözbebeği, kısa süre içinde Avrupa dev kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Kalitesiyle diğer liglerde forma giyen genç yıldızlara büyük farklar atmaya devam ediyor.

    Transfermarkt değerleri bugün güncellendi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, yeni güncellemeye göre değerini 1 milyon Euro artırdı. 9 milyon Euro olan piyasa değeri 10 milyon Euro'ya yükseldi.

    Arda Güler, 2005 doğumlu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek ikinci isim oldu. İlk sırada Bayern Münih forması giyen Mathys Tel yer alıyor. Genç yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro.

        İkinci sırada 10 milyon Euro'luk değeriyle Arda Güler yer alırken onu 7 milyon Euro ile Paranense'nin Brezilyalı gülcüsü Vitor Roque takip ediyor. 3. basamakta Club Brugge'un gelecek vaad eden ön liberosu Noah Mbamba, Bragalı Roger Fernandes ve Rennes'in genç yeteneği Desire Doue var.

        Bu sezon toplamda 10 maçta görev alan Arda Güler, 226 dakika sahada kaldı. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı, 2. haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta 2 kez fileleri sarsmayı başardı.

        Fenerbahçe'de Arda Güler 1 milyon, Ferdi 1.5 milyon, Szalai ise 1 milyon Euro değer kazandı. Arda, Ferdi ve Szalai dışında Crespo, Lincoln, Batshuayu ve Valencia değerini artıran diğer isimler oldular.
            Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
            Haberler Yaşam Avrupa'nın devlerinin aklı Fenerbahçe'nin genç yıldızında! Arda Güler adını yine zirveye yazdırdı
                SON DAKİKA