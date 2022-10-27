Avrupa'nın devlerinin aklı Fenerbahçe'nin genç yıldızında! Arda Güler adını yine zirveye yazdırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı ortaya koyduğu performansla değerine değer katmaya devam ediyor. Türk futbolunun gözbebeği, kısa süre içinde Avrupa dev kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Kalitesiyle diğer liglerde forma giyen genç yıldızlara büyük farklar atmaya devam ediyor.
Transfermarkt değerleri bugün güncellendi. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, yeni güncellemeye göre değerini 1 milyon Euro artırdı. 9 milyon Euro olan piyasa değeri 10 milyon Euro'ya yükseldi.
Arda Güler, 2005 doğumlu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek ikinci isim oldu. İlk sırada Bayern Münih forması giyen Mathys Tel yer alıyor. Genç yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro.