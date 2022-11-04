Dün gece Avrupa futboluna damga vurdu! Arda Güler'i yetiştiren isim Erol Tokgözler Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu maçta sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekti. Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, eski oyuncusunun performansı ve geleceğiyle ilgili Takvim.com.tr'ye çok özel açıklamalar yaptı.
04.11.2022 13:51 - Son Güncelleme: 04.11.2022 14:08
"ARDA BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE OYNADI"
Erol Tokgözler, "Tüm Türkiye maç öncesinde, 'Acaba Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?' diye soruyordu. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı.
"JESUS EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIR"
Jorge Jesus'un Arda Güler'i en doğru zamanda kullanacağını belirten Tokgözler, "Antrenörlükte sevk ve idare diye bir kavram var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün oyuncular için gelişime açık bir sezon olacak. Jesus da Arda'yı en iyi şekilde kullanacaktır" diye konuştu.
TRANSFER SÜRECİ...
Arda Güler'e övgüde bulunan ilk teknik direktörü, "Bize Arda'nın ne kadar edeceğini Gençlerbirliği'nin o dönemki başkanı Murat Cavcav sorduğunda, '1 milyon euro eder' demiştik.