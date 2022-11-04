Dün gece Avrupa futboluna damga vurdu! Arda Güler’i yetiştiren isim Erol Tokgözler Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar yaptı

"JESUS EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIR"

Jorge Jesus'un Arda Güler'i en doğru zamanda kullanacağını belirten Tokgözler, "Antrenörlükte sevk ve idare diye bir kavram var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün oyuncular için gelişime açık bir sezon olacak. Jesus da Arda'yı en iyi şekilde kullanacaktır" diye konuştu.