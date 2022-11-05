Arda Güler'i yetiştiren Erol Tokgözler TAKVİM’e konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu maçta Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekti. Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, eski oyuncusunun performansı ve geleceğiyle ilgili TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Erol Tokgözler, "Tüm Türkiye maç öncesinde, 'Acaba Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?' diye soruyordu. Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Jorge Jesus da Arda'ya güvendi. Bence beklentilerin üstünde bir performans ortaya koydu. Arda ne kadar süre alırsa alsın, hakkını veriyor. Yeteneğini ortaya koyması çok önemli" dedi. Jorge Jesus'un Arda Güler'i en doğru zamanda kullanacağını belirten Tokgözler, "Antrenörlükte sevk ve idare diye bir kavram var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bütün oyuncular için gelişime açık bir sezon olacak. Jesus da Arda'yı en iyi şekilde kullanacaktır" diye konuştu.