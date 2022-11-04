Alanyaspor'u evinde yenen Ümraniyespor sezonun ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Popov'un sağ çizgiden ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa arka direkte bekleyen Del Valle kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.
3. dakikada Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Runnarson'un müdahalesiyle kornere yöneldi.
10. dakikada HangiKredi Ümraniyespor bir kez daha tehlike yarattı. Geraldo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Avounou, şutunu çekti. Kaleciden dönen topa aynı oyuncunun bu kez kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.