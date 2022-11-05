4 takımla şubatı garantileyen Türk futbolu tarihi bir sezon yaşıyor





GRUPLARA BİLETE YAKLAŞTIK

UEFA sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldik ve yeniden gözümüzü ilk 10'a çevirdik. Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Buna göre Türkiye sezon sonunda ilk 10'a girerse, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu doğrudan Devler Ligi'ne dahil olacak. 4 temsilcimizin de elde ettiği önemli sonuçlar sonrası Türkiye grup aşamasının en başarılı 2. ülkesi olmayı başardı. Türk takımları 1.9 puan ortalaması yakalarken; Almanya, İtalya, Fransa, , İspanya ve Portekiz gibi dev ülkeleri sollamayı başardık. Zirvede ise 2.4 puan ortalaması ile İngiltere yer aldı.