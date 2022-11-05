Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    4 takımla şubatı garantileyen Türk futbolu tarihi bir sezon yaşıyor

    Türkiye 1.96 ortalama ile Avrupa’nın devlerini solladı ve İngiltere’nin ardından grup aşamasının en başarılı 2. ülkesi olmayı başardı. Türk futbolu ayrıca 10.8 puan ile daha şimdiden kendi rekorunu kırdı.

    Avrupa’nın yeni yıldızı

    Son dönemde Avrupa'da üst üste başarısız sezonları geride bırakan Türkiye 20. sıraya kadar gerilemişti. Ancak Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in şubat ayını garantilemesi sonrası Türk futbolu yeniden Avrupa'da hak ettiği yere gelmeye başladı.



    GRUPLARA BİLETE YAKLAŞTIK
    UEFA sıralamasında 12. sıraya kadar yükseldik ve yeniden gözümüzü ilk 10'a çevirdik. Statü gereği klasmanda ilk 10 sırada bulunan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Buna göre Türkiye sezon sonunda ilk 10'a girerse, 2023-2024 Süper Lig şampiyonu doğrudan Devler Ligi'ne dahil olacak. 4 temsilcimizin de elde ettiği önemli sonuçlar sonrası Türkiye grup aşamasının en başarılı 2. ülkesi olmayı başardı. Türk takımları 1.9 puan ortalaması yakalarken; Almanya, İtalya, Fransa, , İspanya ve Portekiz gibi dev ülkeleri sollamayı başardık. Zirvede ise 2.4 puan ortalaması ile İngiltere yer aldı.



    ÜLKE SIRALAMASI
        Eksik süreyi tamamlayana EYT yolu
        Haberler Spor 4 takımla şubatı garantileyen Türk futbolu tarihi bir sezon yaşıyor
            SON DAKİKA