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    • Spor
    • 04.11.2022 12:40
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    • 04.11.2022 12:40
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    Türk futbolu Avrupa’nın zirvesinde: İlk kez 3 takımımız aynı sezonda gruptan çıktı

    Avrupa kupalarında ilk kez 3 Türk takımı aynı sezonda gruplarından çıkmayı başardı. UEFA'nın düzenlediği Avrupa kupalarında grup aşamalarının puan ortalaması en yüksek 2. ülkesi de Türkiye oldu. Grup aşamalarında 2.40 puan ortalaması ile İngiltere zirvede yer alırken, Türkiye ise 1.96 oran ile 2. sırada kendisine yer buldu.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Türk futbolu Avrupa’nın zirvesinde

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir gruplarında aldıkları sonuçlarla tüm Türkiye'yi mutlu etti. Trabzonspor ise Ferencvaros maçını 1-0 kazanmasına karşın gruptan çıkmayı başaramadı. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki başarılı performansı ile ilgili bazı dikkati çeken detaylar söz konusu.

    İLK KEZ 3 TÜRK TAKIMI AYNI SEZONDA GRUPTAN ÇIKTI
    Avrupa kupalarında ilk kez 3 Türk takımı aynı sezonda gruplarından çıkmayı başardı. Temsilcilerimizin grup aşamasında ortaya koyduğu performansla birlikte, grup aşamalarının puan ortalaması en yüksek 2. ülkesi de Türkiye oldu.

    ZİRVEDE İNGİLİZLER VAR
    Grup aşamalarında 2.40 puan ortalaması ile İngiltere zirvede yer alırken, Türkiye ise 1.96 oran ile 2. sırada kendisine yer buldu. Almanya'nın 1.83 ile 3. sırada bulunduğu sıralamada, Portekiz 1.79, İspanya 1.76 ve Hollanda da 1.75 puan ortalaması yakaladı.

        İLK 15 VE İLK 12'DE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?
        Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını bilindiği üzere 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne bu durumda takım gönderemiyoruz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Sezonun sonunda ilk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız.

        Öte yandan sezonun sonunda ilk 12'ye girme şansını da yakalyabiliriz. Şayet ilk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.

        TEMSİLCİLERİMİZ GRUPTA NELER YAPTI?
        Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in yer aldığı B Grubu'nu 14 puanla ilk sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerin grubunu namağlup lider bitirmesi de dikkat çeken noktalardan biri oldu. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın olduğu H Grubu'nda 9 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Abdullah Avcı ve öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet ve 3 de yenilgi elde etti. Bu sonuçla bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

        KONFERANS VAKTİ
        Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir, Fiorentina, Hearts ve Rigas'ın yer aldığı A Grubu'nda 13 puanla zirvede yer aldı. 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Başakşehir, yine 13 puana sahip olan Fiorentina'yı geride bırakmayı bildi.

            Rıza Çalımbay ve öğrencileri ise Cluj, Slavia Prag ve Ballkani'nin bulunduğu G Grubu'nda mücadele etti. Sivasspor, 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. 11 puan toplayan Sivasspor gruptan lider çıktı ve ülke puanına katkısını sürdürdü.


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