Türk futbolu Avrupa’nın zirvesinde: İlk kez 3 takımımız aynı sezonda gruptan çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir gruplarında aldıkları sonuçlarla tüm Türkiye'yi mutlu etti. Trabzonspor ise Ferencvaros maçını 1-0 kazanmasına karşın gruptan çıkmayı başaramadı. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki başarılı performansı ile ilgili bazı dikkati çeken detaylar söz konusu.
İLK KEZ 3 TÜRK TAKIMI AYNI SEZONDA GRUPTAN ÇIKTI
Avrupa kupalarında ilk kez 3 Türk takımı aynı sezonda gruplarından çıkmayı başardı. Temsilcilerimizin grup aşamasında ortaya koyduğu performansla birlikte, grup aşamalarının puan ortalaması en yüksek 2. ülkesi de Türkiye oldu.
ZİRVEDE İNGİLİZLER VAR
Grup aşamalarında 2.40 puan ortalaması ile İngiltere zirvede yer alırken, Türkiye ise 1.96 oran ile 2. sırada kendisine yer buldu. Almanya'nın 1.83 ile 3. sırada bulunduğu sıralamada, Portekiz 1.79, İspanya 1.76 ve Hollanda da 1.75 puan ortalaması yakaladı.