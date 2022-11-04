Türk futbolu Avrupa’nın zirvesinde: İlk kez 3 takımımız aynı sezonda gruptan çıktı

İLK 15 VE İLK 12'DE OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasını bilindiği üzere 20. sırada bitirdi. Bu sebeple 2022/23 sezonunun Süper Lig şampiyonu, 2023/24 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalabilmek için 4 eleme turu oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne bu durumda takım gönderemiyoruz. Kupa şampiyonu, lig 2 ve 3'üncüsü 2023/24 Konferans Ligi grupları için 3'er eleme turu oynayacak. Sezonun sonunda ilk 15'e girmemiz halinde 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 2, Konferans Ligi'ne 1 takımla katılacağız.

Öte yandan sezonun sonunda ilk 12'ye girme şansını da yakalyabiliriz. Şayet ilk 12'ye girersek ve sıralamada üstümüzdeki ülkelerden 2 takım Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa 2024/25'ten itibaren şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak.