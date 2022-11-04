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Haberler Spor Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. ve son maçlarını bitirdi. Türkiye'nin UEFA ülke puanınındaki konumu merak konusu oldu. ürkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

04.11.2022 01:55 - Son Güncelleme: 04.11.2022 02:09
Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

Avrupa'da temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. hafta maçlarını tamamladı.

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Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması oldukça merak konusu oldu.

Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKELER PUANI SIRALAMASI:
1- İNGİLTERE: 103.427

Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

2- İSPANYA: 88.855

Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması

3- ALMANYA: 79.106

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