Ülke puanları belli oldu! Türkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması
Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. ve son maçlarını bitirdi. Türkiye'nin UEFA ülke puanınındaki konumu merak konusu oldu. ürkiye kaç puana yükseldi? Sıralamada hangi yerde? İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
04.11.2022 01:55 - Son Güncelleme: 04.11.2022 02:09
Avrupa'da temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. hafta maçlarını tamamladı.