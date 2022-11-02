Galatasaray’da kiralık raporu: Mostafa Mohamed pişman ettirdi

Galatasaray, 2022-2023 sezonuna yeni bir yönetim, teknik heyet ve A takıma yaptığı 13 futbolcu transferiyle girdi. Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitiren sarı-kırmızılılar, altyapıdan futbolcular da olmak üzere tam 34 isimle ise yollarını ayırdı. Cimbom'da 34 futbolcunun 20'si bonservisiyle, 14'ü ise kiralık olarak başka takımlara gitti.

KİRALIK YILDIZLAR

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Süleyman Luş, Batuhan Şen, Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Işık Kaan Arslan ve Berk Balaban kiralık giden isimlerden oldu.

BERK BALABAN

22 yaşındaki 1.98 boyundaki kaleci Berk Balaban, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor'a kiralandı. File bekçisi; 1'i ligde, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maça çıktı. Ligde 39, kupada 120 dakika görev yapan Berk, iki maçta da birer gol yedi.