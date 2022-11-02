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    • 02.11.2022 10:40
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    • 02.11.2022 10:40
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    Galatasaray’da kiralık raporu: Mostafa Mohamed pişman ettirdi

    Galatasaray’da 34 futbolcunun 20’si bonservisiyle, 14’ü ise kiralık olarak başka takımlara gitti. Kiralık oyuncuların performansı beklentilerin altında kaldı. 14 oyuncudan sadece Galatasaraylıları pişman eden tek oyuncu olan Mostafa Mohamed, 5 gol, 2 asistlik istatistiğiyle öne çıktı. Mısırlı golcüyü kiralayan Fransız ekibi Nantes, 5 milyon 750 bin Euro öderse oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip. Geçtiğimiz yıl yüksek bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Romen futbolcular Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau ise; kiralandıkları yeni takımlarında da isteneni veremedi.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Mostafa Mohamed pişman ettirdi

    Galatasaray, 2022-2023 sezonuna yeni bir yönetim, teknik heyet ve A takıma yaptığı 13 futbolcu transferiyle girdi. Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitiren sarı-kırmızılılar, altyapıdan futbolcular da olmak üzere tam 34 isimle ise yollarını ayırdı. Cimbom'da 34 futbolcunun 20'si bonservisiyle, 14'ü ise kiralık olarak başka takımlara gitti.

    KİRALIK YILDIZLAR
    Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Süleyman Luş, Batuhan Şen, Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Işık Kaan Arslan ve Berk Balaban kiralık giden isimlerden oldu.

    BERK BALABAN
    22 yaşındaki 1.98 boyundaki kaleci Berk Balaban, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor'a kiralandı. File bekçisi; 1'i ligde, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maça çıktı. Ligde 39, kupada 120 dakika görev yapan Berk, iki maçta da birer gol yedi.

    IŞIK KAAN ARSLAN
    Işık Kaan Arslan, sezon başında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sarıyer'e kiralandı. 21 yaşındaki stoper, 8'i lig, 1'i kupada olmak üzere 9 maçta 788 dakika forma giydi. Son 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Işık, 1 kez sarı kart gördü.

    ABDUSSAMED KARNUCU
    Üç sezondur 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Abdussamed Karnucu, bu sezon 11 maça çıktı. 22 yaşındaki stoper, 635 dakika sahada yer aldı. Abdussamed son 6 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.

        ATALAY BABACAN
        Altyapıdan A takıma ilk yükseldiğinde taraftarları büyük beklentiler içine sokan Atalay Babacan ise transferin son gününde 2. Lig ekibi Sarıyer'e kiralandı. Ağustos ayındaki rezerv ligde Galatasaray formasıyla 4 maça çıkan ve 4 gol, 1 asistle oynayan (her maç 1 gol attı) Atalay, rezerv ligin sona ermesiyle Sarıyer'e gitti. Sarıyer'de 1'i Ziraat Türkiye Kupası (22 dakika), 8'i ligde (431 dakika) olmak üzere 9 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha, ligde 2 asist yaptı.

        AHMET BATUHAN ŞEN
        Ağustos ayında Süper Lig ekibi Karagümrük'e kiralanan kaleci Ahmet Batuhan Şen, Emiliano Viviano'nun arkasında bekliyor. 23 yaşındaki file bekçisi, takımında hiç süre almazken, tüm maçlarda yedek kulübesinde kaldı. Batuhan, Karagümrük'ün Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Kasım'da Kırşehir ile yapacağı maçta oynaması bekleniyor.

        OĞULCAN ÇAĞLAYAN
        Sezon başı hazırlık kampını Galatasaray'da geçiren Oğulcan Çağlayan, transferin son gününde Giresunspor'a kiralandı. 26 yaşındaki hücumcu 5'i Süper Lig (129 dakika), 1'i Ziraat Türkiye Kupası (83 dakika) olmak üzere 6 maçta oynadı. Kupada 3-1 kazanılan Amasya maçında 1 asist yaptı.

            ALPASLAN ÖZTÜRK
            Sezon başında yolların ayrıldığı ilk isimlerden olan Alpaslan Öztürk, 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gitti. Yeni takımında 5 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 412 dakika sahada kaldı. Son iki maçta 90'ar dakika oynayan Alpaslan'ın 1 kırmızı kartı bulunuyor.

            CHRİSTİAN LUYİNDAMA
            Galatasaray'ın 3 milyon Euro kiralama, 5 milyon Euro'da bonservisini satın alma parasını ödediği Christian Luyindama, transferin son günü Antalyaspor'a kiralandı. Süper Lig ekibinin son 4 maçının tamamında oynayan 29 yaşındaki Kongolu stoper, performansını yukarıya taşıyor. Luyindama'nın Galatasaray ile kontratı 30 Haziran 2024'te bitiyor.

            EMRE KILINÇ
            Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç, ligde 8 maçta forma giydi. 28 yaşındaki oyuncu, 2-1 kaybedilen Başakşehir maçında 1 asist yaptı, deplasmanda 2-1 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında ise 1 gol attı.

                TAYLAN ANTALYALI
                Geçen sezon en çok eleştirilen futbolculardan olan Taylan Antalyalı da Emre gibi Ankaragücü'nün yolunu tuttu. 27 yaşındaki orta saha, 8 maçta boy gösterdi. 2-1 kazanılan İstanbulspor maçında 1 asist yapan Taylan, takımının son oynadığı ve 4-1 galip geldiği Hatayspor maçında ise 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

                ALEXANDRU CİCALDAU
                Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ittihad Kalba'ya bedelsiz kiralanarak herkesi şaşırtan Alexandru Cicaldau, Arap ekibine uyum sağlayamadı. Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği 25 yaşındaki orta saha, 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Rumen futbolcu, milli takımdaki formasını da kaybetti.

                Cicaldau, ülkesinin eylül ayı sonunda Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçta sadece 1 dakika şans bulabildi ve hayal kırıklığı yaşattı.

                OLİMPİU MORUTAN
                Çalımları ve şutlarıyla Galatasaraylı taraftarların birçoğunun beğenisini kazanan Olimpiu Morutan da Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne girememişti. İtalya Serie B takımı Pisa'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, 9'u lig, 1'i İtalya Kupası olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi. Morutan, sahada kaldığı 514 dakikaya 1 gol ve 3 asist sığdırdı.

                    Pisa'ya 150 bin Euro'ya kiralanan Morutan'ın kontratında, "31 Mayıs 2023 tarihine kadar 5.5 milyon Euro karşılığında Pisa'nın transfer etme hakkı bulunuyor" maddesi yer alıyor. Ayrıca Pisa'nın, Morutan'ı en az 25 maçta 45 dakika oynatması ve Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon Euro'yu ödeme zorunluluğu var. Morutan'ın sezon sonu dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

                    MOSTAFA MOHAMED
                    Galatasaraylıları pişman eden tek oyuncu Mostafa Mohamed olabilir. Keza Mısırlı golcü, Fransız ekibi Nantes'ta 19 maça çıkarken 5 gol, 2 asistle takımına büyük katkı sağladı. 24 yaşındaki golcü 5'i Avrupa Ligi, 13'ü Ligue 1 ve 1'i Fransa Kupası olmak üzere bol bol şans buldu. 250 bin Euro karşılığında kiralanan Mostafa için Fransız ekibi 15 Haziran 2023'e kadar 5 milyon 750 bin Euro öderse bonservisini alabilecek.

                    Kiralık olarak başka takımlara giden 14 futbolcudan hangilerinin yeni sezonda takıma döneceği teknik heyetin yönetime vereceği rapor doğrultusunda netleşecek.

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