Galatasaray’da kiralık raporu: Mostafa Mohamed pişman ettirdi

Galatasaray, 2022-2023 sezonuna yeni bir yönetim, teknik heyet ve A takıma yaptığı 13 futbolcu transferiyle girdi. Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitiren sarı-kırmızılılar, altyapıdan futbolcular da olmak üzere tam 34 isimle ise yollarını ayırdı. Cimbom'da 34 futbolcunun 20'si bonservisiyle, 14'ü ise kiralık olarak başka takımlara gitti.
KİRALIK YILDIZLAR
Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Süleyman Luş, Batuhan Şen, Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Işık Kaan Arslan ve Berk Balaban kiralık giden isimlerden oldu.
BERK BALABAN
22 yaşındaki 1.98 boyundaki kaleci Berk Balaban, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor'a kiralandı. File bekçisi; 1'i ligde, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 maça çıktı. Ligde 39, kupada 120 dakika görev yapan Berk, iki maçta da birer gol yedi.
IŞIK KAAN ARSLAN
Işık Kaan Arslan, sezon başında 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sarıyer'e kiralandı. 21 yaşındaki stoper, 8'i lig, 1'i kupada olmak üzere 9 maçta 788 dakika forma giydi. Son 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Işık, 1 kez sarı kart gördü.
ABDUSSAMED KARNUCU
Üç sezondur 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Abdussamed Karnucu, bu sezon 11 maça çıktı. 22 yaşındaki stoper, 635 dakika sahada yer aldı. Abdussamed son 6 maçın tamamında 90'ar dakika sahada kaldı.