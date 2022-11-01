Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı
Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'in sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor.
01.11.2022 12:35 - Son Güncelleme: 01.11.2022 12:35
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında önemli santraforları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılar transferlerden istediği verimi alamadı.
Galatasaray sezon başında Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic'i transfer etti. Ancak bu 3 oyuncu da geride kalan haftalarda takımlarına yeteri kadar katkı sağlayamadılar.
Cimbom, forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor.