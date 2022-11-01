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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom'un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Son dakika Galatasaray haberleri&hellip; Spor Toto Süper Lig'in sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
01.11.2022 12:35 - Son Güncelleme: 01.11.2022 12:35
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında önemli santraforları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılar transferlerden istediği verimi alamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Galatasaray sezon başında Dries Mertens, Mauro Icardi ve Haris Seferovic'i transfer etti. Ancak bu 3 oyuncu da geride kalan haftalarda takımlarına yeteri kadar katkı sağlayamadılar.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Sarı-Kırmızılılar'ın 3 golcüsü Süper Lig'de geride kalan 11 maçta sadece 2 gol atabildi. Bu isimlerden Seferovic'in henüz ligde golü yok.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Cimbom, forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray, Polonya ekibi Lech Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

Köln, Nürnberg, Parma, Crotone, Randers gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol, 5 asiste imza attı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Cimbom’un yeni hedefi Mikael Isak! Galatasaray kesenin ağzını açtı

İsveç Milli Takımı'nın formasını 6 kez terleten Isak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelsson ve Norveçli Fredrik Midtsjö'yü bulunduran Cimbom, İsak'ı transfer etmesi durumunda 3. Viking'ine kavuşmuş olacak.

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