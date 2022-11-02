İspanyol yıldız Juan Mata çarpıcı açıklamalar yaptı: Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata özel açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.
Gol sayısının düşük kalmasının çalışmaları gereken bir konu olduğunu belirten Mata, "Daha fazla düzeltmemiz, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış oyuncularımız var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da goller gelecektir. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek" diye konuştu.
BARAN VE HAMZA'YA ÖVGÜLER
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, "Genç oyuncularımızdan Hamza Akman, yüksek potansiyeli olan, yetenekli ve çok iyi davranışlar sergileyen bir futbolcu... Galatasaray'da birçok yetenekli oyuncu gördüm. Bunlardan bir diğeri de Baran. Galatasaray'ın altyapısında yetenekler olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.