Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İspanyol yıldız Juan Mata çarpıcı açıklamalar yaptı: Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim

    Galatasaray'ın İspanyal yıldızı Juan Mata, “Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim” diye konuştu. İşte detaylar...

    Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata özel açıklamalara imza attı. Tecrübeli oyuncu, "Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.



    Gol sayısının düşük kalmasının çalışmaları gereken bir konu olduğunu belirten Mata, "Daha fazla düzeltmemiz, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış oyuncularımız var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da goller gelecektir. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek" diye konuştu.



    BARAN VE HAMZA'YA ÖVGÜLER
    Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu Juan Mata, "Genç oyuncularımızdan Hamza Akman, yüksek potansiyeli olan, yetenekli ve çok iyi davranışlar sergileyen bir futbolcu... Galatasaray'da birçok yetenekli oyuncu gördüm. Bunlardan bir diğeri de Baran. Galatasaray'ın altyapısında yetenekler olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



        Sarı-Kırmızılı futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında şampiyon olabilecek iki takımın daha olduğunu sözlerine ekledi.



        'ATAM' İLE BİRLİKTE BİR BAĞ KURDUK
        Adının tersten yazılışının "Atam" şeklinde olduğunun, Sarı-Kırmızılı taraftarların da sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e gönderme yaptığının söylenmesi üzerine Mata, "Bu, benim için çok güzel bir rastlantı oldu ve Türk toplumuyla bir bağ kurmamı sağladı" görüşlerini aktardı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu
        Haberler Spor İspanyol yıldız Juan Mata çarpıcı açıklamalar yaptı: Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim
            SON DAKİKA