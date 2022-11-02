İspanyol yıldız Juan Mata çarpıcı açıklamalar yaptı: Kazanmak için Galatasaray’ı seçtim





Gol sayısının düşük kalmasının çalışmaları gereken bir konu olduğunu belirten Mata, "Daha fazla düzeltmemiz, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış oyuncularımız var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da goller gelecektir. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek" diye konuştu.