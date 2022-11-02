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    • 02.11.2022 09:24
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    • 02.11.2022 09:27
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    Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında çıkıyor! İşte Sarı-lacivertlilerin Avrupa karnesi

    Son dakik spor haberleri... Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 'nde Dinamo Kiev'in karşısında çıkıyor. Avrupa kupalarında oynadığı 251 karşılaşmada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi...

    Fener’in Avrupa karnesi

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak.

    252. MAÇ
    Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 252. karşılaşmasına çıkacak.

    KAÇ GALİBİYET ALDI
    Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

    Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

    Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

    Organizasyon O G B M A Y
    UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
    UEFA Avrupa Ligi 79 40 23 16 116 78
    Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
    UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
    UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
    Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
    UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
    TOPLAM 251 93 55 103 323 365

    KUPA 2'DE 134. MAÇ
    Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 134. maçına çıkacak.

    Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

        Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

        Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında çıkıyor! İşte Sarı-lacivertlilerin Avrupa karnesi
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