Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme uzatmak için masaya oturuyor

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli kozlarından biri olan Zajc ile 2+1 yıllık yeni sözleşme yapması bekleniyor. Yıldız futbolcunun da Sarı-Lacivertliler'de mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği belirtildi. Zajc'ın yeni maaşı ise 1.2 milyon Euro olacak.