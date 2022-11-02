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    • Spor
    • 02.11.2022 11:01
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    • 02.11.2022 11:30
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    Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme uzatmak için masaya oturuyor

    Fenerbahçe’de geçen sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Sloven yıldız Miha Zajc ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsmail Kartal ile çıkışa geçen tecrübeli oyuncunun yıldızı sezon başında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile barışmadı. Ancak son maçlarda Jesus da ona şans vermeye başlayınca yönetim de yeni sözleşme için çalışmalarını hızlandırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe masaya oturuyor

    Sarı-Lacivertli Yönetim, Miha Zajc konusunda harekete geçme kararı aldı… Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Zajc'ın menajerini İstanbul'a davet etti. Sloven orta saha oyuncusuyla bu hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli kozlarından biri olan Zajc ile 2+1 yıllık yeni sözleşme yapması bekleniyor. Yıldız futbolcunun da Sarı-Lacivertliler'de mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği belirtildi. Zajc'ın yeni maaşı ise 1.2 milyon Euro olacak.

    2019 yılında İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu, performansıyla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Geçen sezon İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle birlikte performansı artan Zajc, sezonu 9 gol ve 2 asistle tamamlamıştı.

        Bu sezon ise 9 karşılaşmada görev alan Sloven orta saha 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

        Bu sezon kas problemi yaşayan ve AEK Larnaca ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Zajc, Avrupa Ligi elemelerinde 115, Avrupa Ligi'nde ise 29 dakika görev aldı. Avrupa'da hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı.

        Süper Lig'de ise 5 maçta oynadı. Bu maçlardan sadece 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 90 dakika oynadı. Süper Lig'de 325 dakika görev aldı.

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