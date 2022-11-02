Fenerbahçe Miha Zajc ile sözleşme uzatmak için masaya oturuyor

Sarı-Lacivertli Yönetim, Miha Zajc konusunda harekete geçme kararı aldı… Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda son erecek olan Zajc'ın menajerini İstanbul'a davet etti. Sloven orta saha oyuncusuyla bu hafta görüşmelerin başlaması bekleniyor.
2019 yılında İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu, performansıyla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Geçen sezon İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle birlikte performansı artan Zajc, sezonu 9 gol ve 2 asistle tamamlamıştı.