Teşhisi koyuyor, tedaviyi uyguluyor ! Fenerbahçe Portekizli hoca Jorge Jesus ile bambaşka bir kimliğe büründü





PROFESÖR JESUS İŞ BAŞINDA

Sarı-lacıvertliler 2-0 geriye düştüğü maçta 60'ta İrfan Can ve 66'de oyuna giren Valencia'nın 90'da atığı gollerle1 puanı kurtardı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken 88'de oyuna giren Batshuayi uzatmalarda galibiyet golüne imza attı. Başakşehir maçını 1-0 kazanan Fenerbahçe'de Jesus oyunun son 15 dakikasında yaptığı hamlelerle 3 puanının kazanılmasını sağladı. Gol sonradan oyuna geren Rossi'den geldi. Ve son Rennes maçı. İlk yarıyı 3-1 yenik kapatan Fenerbahçe 2. yarıda oyuna giren Zajc ve Emre Mor'un golleri ile 1 puanı aldı. Fenerbahçe'nin 'Profesör' lakaplı hocası Jorge Jesus, söz konusu maçları yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takıma aşıladığı özgüven ile kazanmayı bildi.