Dünya Kupası için geri sayım: İşte Katar’da olmayacak yıldızlar!

Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle birçok isim boy gösteremeyecek. Turnuvanın ağır toplarından Fransa'nın yıldızı N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle kupayı kaçıracak. Raphael Varane'nın da kupayı kaçırma ihtimali yüksek. Fransa'nın bir başka ön liberosu Boubacar Kamara da dizinden sakatlık yaşadı. Onu da Katar'da izleyemeyeceğiz.
Portekiz Milli Takımı'nda da Wolverhampton forması giyen sol kanat oyuncusu Pedro Neto, Katar'da olamayacak isimlerden… Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.
Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Paulo Dybala, Brezilya'nın orta sahası Arthur Melo da kadroda yer alamayacak isimlerden… Kaval kemiği kırılan Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Georginio Wijnaldum da turnuvayı saha dışından takip etmek zorunda…