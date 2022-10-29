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    • Spor
    • 29.10.2022 14:27
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    • 29.10.2022 14:27
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    Dünya Kupası için geri sayım: İşte Katar’da olmayacak yıldızlar!

    Son dakika spor haberleri! Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na artık sayılı günler kaldı. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan kupada önemli yıldızlar sahne alacak. Ancak izleyemeyeceklerimiz de olacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Geri sayım başladı liste yayınlandı!

    Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle birçok isim boy gösteremeyecek. Turnuvanın ağır toplarından Fransa'nın yıldızı N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle kupayı kaçıracak. Raphael Varane'nın da kupayı kaçırma ihtimali yüksek. Fransa'nın bir başka ön liberosu Boubacar Kamara da dizinden sakatlık yaşadı. Onu da Katar'da izleyemeyeceğiz.

    Portekiz Milli Takımı'nda da Wolverhampton forması giyen sol kanat oyuncusu Pedro Neto, Katar'da olamayacak isimlerden… Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

    Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Paulo Dybala, Brezilya'nın orta sahası Arthur Melo da kadroda yer alamayacak isimlerden… Kaval kemiği kırılan Hollanda Milli Takımı'nın yıldızı Georginio Wijnaldum da turnuvayı saha dışından takip etmek zorunda…

        Kasık ameliyatı geçiren İngiltere Milli Takımı'nın genç 10 numarası Emile Smith Rowe Katar'da düzenlenecek olan kupada takımını yalnız bırakacak isimlerden olacak. 40 milyon Euro piyasa değeri olan ve İngiliz futbolunun en önemli yetenekleri arasında yer alan Rowe'un sahalara dönüşü yılbaşını bulacak.

        Diz ameliyatı geçiren Bayern Münih'in Senegalli sağ kanat oyuncusu Bouna Sarr, Katar'da boy gösteremeyecek yıldız isimlerden olacak. La Liga ekibi Sevilla'nın sağ kanat oyuncusu Tecatito'nun 18 Ağustos'ta adelesinden yırtık görülmüştü. 29 yaşındaki Meksikalı oyuncunun Ocak 2023'te sahalara döneceği tahmin ediliyor.

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        Eren Holding
        Haberler Spor Dünya Kupası için geri sayım: İşte Katar’da olmayacak yıldızlar!
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