Dünya Kupası için geri sayım: İşte Katar’da olmayacak yıldızlar!

Dünya Kupası'nda sakatlığı nedeniyle birçok isim boy gösteremeyecek. Turnuvanın ağır toplarından Fransa'nın yıldızı N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle kupayı kaçıracak. Raphael Varane'nın da kupayı kaçırma ihtimali yüksek. Fransa'nın bir başka ön liberosu Boubacar Kamara da dizinden sakatlık yaşadı. Onu da Katar'da izleyemeyeceğiz.