Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 90 dakika savaşıyor, rakibi kendi yarı sahasına hapsediyor ve elde ettiği sonuçlarla taraftarını mest ediyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başından beri yenilgiyi kabul etmeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.