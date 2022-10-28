Vav TV İzle
Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük başarılara imza atan Fenerbahçe sezon başından beri yenilgiyi kabul etmeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin 'Profesör' lakaplı hocası Jorge Jesus, söz konusu maçları yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takıma aşıladığı özgüven ile kazanmayı bildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
28.10.2022 14:49 - Son Güncelleme: 28.10.2022 14:49
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 90 dakika savaşıyor, rakibi kendi yarı sahasına hapsediyor ve elde ettiği sonuçlarla taraftarını mest ediyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başından beri yenilgiyi kabul etmeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Fener, 73'te 3-2 geriye düştü. 74'te oyuna giren Mergim Berisha galibiyet golüne imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederken yine Jorge Jesus başroldeydi. Portekizli teknik adam, 63. dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta yaptığı değişikliklerle 3 puanı getiren isim oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

63'ten sonra oyuna Mert Hakan, İrfan Can, Lincoln, Valencia ve Batshuayi dahil oldu. Maçın son anlarında Batshuayi galibiyet golüne imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor

Fransa'da oynanan Rennes maçı 2-0'dan döndü. Sarı-Lacivertliler 2-0 geriye düştüğü maçta 60'ta İrfan Can ve 90'da Enner Valencia'nın golleriyle 1 puanı kurtardı.

SON DAKİKA