Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-Lacivertlilerin profesör doktoru Jorge Jesus! Yaptığı değişiklerle maçları kurtarıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük başarılara imza atan Fenerbahçe sezon başından beri yenilgiyi kabul etmeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin 'Profesör' lakaplı hocası Jorge Jesus, söz konusu maçları yaptığı oyuncu değişiklikleri ve takıma aşıladığı özgüven ile kazanmayı bildi.
28.10.2022 14:49 - Son Güncelleme: 28.10.2022 14:49
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 90 dakika savaşıyor, rakibi kendi yarı sahasına hapsediyor ve elde ettiği sonuçlarla taraftarını mest ediyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başından beri yenilgiyi kabul etmeyen oyun tarzıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Fener, 73'te 3-2 geriye düştü. 74'te oyuna giren Mergim Berisha galibiyet golüne imza attı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederken yine Jorge Jesus başroldeydi. Portekizli teknik adam, 63. dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta yaptığı değişikliklerle 3 puanı getiren isim oldu.