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    • Spor
    • 29.10.2022 01:11
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    • 29.10.2022 01:20
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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Türkiye'deki kötü hakemleri VAR hakemi yaptılar

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 21 yapan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. Erman Toroğlu, merak edilen pozisyonları A Spor ekranında yorumladı. Toroğlu, Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kart için flaş yorumlarda bulundu.

    Erman Toroğlu’ndan VAR hakemlerine sert tepki

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

    Ev sahibi ekip 33. dakikada Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



    İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten karşılaşmayı Galatasaray, 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata'nın golleriyle 2-0 kazandı.

    2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.

    Bu sonuçla Galatasaray, 11. maçında 6. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 21'e çıkardı. Galatasaray, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Fatih Karagümrük ise bu sezon 5. kez mağlup oldu ve 12 puanda kaldı.



    ÜÇ MAÇ SONRA GALİBİYET
    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi.

    Ligde son galibiyetini 7. haftada Arabam.com Konyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 9. haftasını bay geçen Galatasaray, 10. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

    Geçen hafta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.



        "SARI KART VERİLMESİ GEREKİYORDU"
        Erman Toroğlu'nun pozisyonlar hakkındaki yorumları şöyle:
        "Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kart pozisyonunda Adnan, topa gelirken diğer ayağıyla kayıyor. Bu sırada müdahale etmek isterken Torreira'nın ayağına basıyor."

        "Birkaç dakika önceki pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Biraschi'ye net basıyor. Bu pozisyona kart bile çıkmadı. Sarı kart verilmesi gerekiyordu."

        "KIRMIZI KART AĞIR BİR KARAR"
        "Karagümrük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyona ben sarı kart verirdim. Kırmızı kart ağır bir karar. Ayağı kayarak geldiği için durması çok zor. Düşerken basıyor. Benim yorumum bu şekilde."



        "KÖTÜ HAKEMLERİ VAR'A VERDİLER"
        "Türkiye'deki kötü hakemleri VAR hakemi yaptılar. Hakemliği iyi olmayan adamları VAR'a verdiler. Orada enteresan işler oluyor."

        Son olarak Erman Toroğlu, Galatasaray'ın ikinci yarıda iptal edilen iki golünde de verilen kararların doğru belirtti.

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        Eren Holding
        Haberler Spor Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Türkiye'deki kötü hakemleri VAR hakemi yaptılar
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