Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Türkiye'deki kötü hakemleri VAR hakemi yaptılar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Ev sahibi ekip 33. dakikada Adnan Uğur'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten karşılaşmayı Galatasaray, 60. dakikada Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata'nın golleriyle 2-0 kazandı.
2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.
Bu sonuçla Galatasaray, 11. maçında 6. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 21'e çıkardı. Galatasaray, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Fatih Karagümrük ise bu sezon 5. kez mağlup oldu ve 12 puanda kaldı.
ÜÇ MAÇ SONRA GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi.
Ligde son galibiyetini 7. haftada Arabam.com Konyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 9. haftasını bay geçen Galatasaray, 10. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.
Geçen hafta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.