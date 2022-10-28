Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Türkiye'deki kötü hakemleri VAR hakemi yaptılar





"SARI KART VERİLMESİ GEREKİYORDU"

Erman Toroğlu'nun pozisyonlar hakkındaki yorumları şöyle:

"Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kart pozisyonunda Adnan, topa gelirken diğer ayağıyla kayıyor. Bu sırada müdahale etmek isterken Torreira'nın ayağına basıyor."



"Birkaç dakika önceki pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Biraschi'ye net basıyor. Bu pozisyona kart bile çıkmadı. Sarı kart verilmesi gerekiyordu."



"KIRMIZI KART AĞIR BİR KARAR"

"Karagümrük'ün kırmızı kart gördüğü pozisyona ben sarı kart verirdim. Kırmızı kart ağır bir karar. Ayağı kayarak geldiği için durması çok zor. Düşerken basıyor. Benim yorumum bu şekilde."