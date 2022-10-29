Başkan Özbek’ten TFF’ye şok tepki! Protokol tribününe oturmadı

Hakem hataları nedeniyle TFF ile arası pek iyi olmayan Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimi Alanya maçı sonrasında sert açıklamalar yapmıştı. Başkan Dursun Özbek'in TFF'ye olan tepkisi dün de bitmedi ve dikkat çeken bir protestoya imza attı.



ÖZBEK AYRILAN YERE OTURMADI

Karagümrük maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen Galatasaray Başkanı Özbek protokol tribününde TFF üyeleri bulunduğu için kendisine ayrılan yere oturmadı.