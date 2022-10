Dursun Özbek, TFF Başkanı Büyükekşi'ye resti çekti: Ben son sözümü söyledim

SEN BU SORUNUN YANITINI BİLİYORSUN

Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci'nin düzenlediği basın toplantısında çok renkli görüntüler yaşandı. İrfan Can soruları yanıtladıktan sonra basın mensuplarının arasına oturdu. Yıldız futbolcu ardından mikrofonu eline aldı ve, "Ben FBTV'den İrfan Can. Hocamıza sorum; yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu?" ifadesini kullandı. İrfan Can'ın bu hareketi sonrası Jesus dahil salondaki herkes gülmeye başladı. Portekizli hoca bu soruya. "Bu soru, oyuncularımın bana ne kadar açık olduklarının göstergesi. Çünkü daha önce böyle bir şey planlamamıştık. İdmanlarda kimlerin oynayacağı belli oluyor. Dolayısıyla İrfan Can yine rotasyon olacağını biliyor" yanıtını verdi. Rennes maçını da değerlendiren Jesus, "Yarın (bugün) oynanacak maç bir final değil, sadece lider belirlenecek. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Fenerbahçe, Avrupa'da final oynarsa o zaman benim için final olur" ifadesini kullandı.