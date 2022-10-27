Dursun Özbek, TFF Başkanı Büyükekşi'ye resti çekti: Ben son sözümü söyledim





ARTIK GÖZLER 12. SIRADA!

Avrupa arenasında bu akşam 4 takımımızın alacağı sonuçlar ülke futbolu açısından da büyük önem taşıyacak. Geçtiğimiz hafta gelen 4'te 4 sonrası Türkiye bir anda UEFA sıralamasında kendisini 14. sıraya atmayı başarmıştı. Şimdi yeni hedefimiz ilk 12 arasına girebilmek. Türkiye'nin şu anda 27.900 puanı bulunuyor. 12. sıradaki Norveç'in puanı ise 28.750. Bu akşam alacağımız skorların ardından 12. basamağa tırmanma şansını yakalayabiliriz. Sezonu ilk 12 içinde bitirebilirsek 2 sezon sonra şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazanacak.



HARUN TEKİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Eyüpspor forması giyen Harun Tekin açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki kaleci, "Kaliteli bir ekibimiz var. Ama önemli olan takım olmak. Sahada bunu yaptığınızda başarılı oluyorsunuz. Biz de bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Eğer bunu devamını getirirsek ligin sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı.



OZAN KABAK KENDİNİ BULDU

Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak yeni takımında iyi bir performans ortaya koyuyor 22 yaşındaki defans olyuncusu takımının ligde oynadığı 11 maçta da 90 dakika sahada kalırken bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu. Genç stoper, 18 kez de milli formayı giydi.



MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI AÇIKLANDI

Türkiye Euro 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak. Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak. Milliler, 19 Kasım'da ise Çekya ile Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.



NACI ÜNÜVAR'A HASTALIK ENGELİ

Trabzonspor'un genç oyuncularından Naci Ünüvar, soğuk algınlığı geçirdiği için Kızılyıldız ile oynanacak olan maçın kadrosundan çıkartıldı. Trabzon'da son yapılan antrenmana katılan oyuncunun ardından kendisini iyi hissetmediği için yapılan kontrolünde bir sürü dinlenmesinin iyi olacağına kanaat getirilince maç kadrosuna dahil edilmedi.



ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ DAĞITILDI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupası kaldıran Trabzonspor'da Kızılyıldız ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Karadeniz Fırtınası'nda teknik heyet ve futbolcu kadrosunun yanı sıra personellerin de şampiyonluk primleri verildi. Trabzonspor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme moralleri oldukça yükseltti.



TRABZONSPOR İLK PEŞİNDE!

Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan Bordo-Mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında 1161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.



ASLAN POTADA MAĞLUP OLDU

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray, Holon'a 82-73 kaybetti. Tofaş, Falco'yu 90-63 devirdi. Euro- Cup'ta Telekom, Hapoel'i 89-77 yendi. Bursa ise Prometey'e 90-84 yenildi. Avrupa Kupası'nda G.Antep, Swans'ı 84-71'le yendi.



RAPHAEL VARANE KATAR'DA YOK

Manchester United'in teknik direktörü Eric Ten Haag. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile oynanan maçta sakatlanan Fransız defans oyuncusu Raphael Varane'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu.

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