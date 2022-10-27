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    Dursun Özbek, TFF Başkanı Büyükekşi'ye resti çekti: Ben son sözümü söyledim

    Özbek’in kendisini VAR toplantısına davet eden Büyükekşi’ye, “Alanya maçının ardından son sözümü söyledim. Bu toplantıyı protesto ediyorum” dediği iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ben son sözümü söyledim

    Futbol Federasyonu'nun VAR toplantısını protesto eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetini geri çevirdiği öğrenildi. Sosyal medyada yayınlanan Spor Gecesi programının iddiasına göre; Büyükekşi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak VAR toplantısına katılmasını istedi. Dursun Özbek ise "Ben, Alanyaspor maçının ardından son sözümü söyledim. Toplantıya katılmayacağım. Bu toplantıyı protesto ediyorum" ifadelerini kullandı. İddialara göre Özbek, Büyükekşi'ye bu protestoyu "10 maçtır hakkımız yeniyor. Size ziyarette bulunduk. 1-2 defa da bu konu hakkındaki şikayetimizi dile getirdik. Ancak hiçbir şey değişmedi. Alanyaspor maçının ardından söylediklerimizin arkasındayız" diyerek açıkladı. Galatasaray Başkanı Özbek'in ayrıca, "Sahadaki hakem performansları düzelmezse bunları kamuoyu ile paylaşacağımızı söylemiştik. Biz, şu an size söylediğimiz şeyi yapıyoruz. Ancak siz, bize söylediğiniz şeylerde bir gelişme kaydedemediniz" sözlerini de sarf ettiği de öne sürüldü.



    GENÇ ASLANLAR YAKIN TAKİPTE
    Galatasaray UEFA Gençlik Ligi 2. tur ilk maçında dün Ruh Liviv ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı genç yıldızlar Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaydı... Cimbom'un genç yıldızlarından Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka ve Hamza AkmanCelta Vigo ve Barcelona scoutlarının izlediği belirtildi. Genç Aslanlar maçı 3-1 kaybederken tek golü Hamza Akman attı. Maçı, Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da izledi.



    KUPA VE TABLO KOLEKSIYONCUSU
    Gomis sanata olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Özellikle G.Saray figürlü sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuyla tanınan Gomis ünlü heykeltıraş Gina Ginali imzalı yarı aslan yarı kendi yüzü olan bir tabloyu koleksiyonuna ekledi. Gomis, "Ginali'nın eserlerine zaten bayılıyorum ama bu eser çok değerli ve çok özel oldu" dedi.



        OFSPOR MAÇI 8 KASIM'DA
        Türkiye Kupası'nda 4. tur programı dün açıklandı. Galatasaray, 8 Kasım Salı günü saat 21.00'de Yeşilyurt Ofspor ile NEF Stadı'nda mücadele edecek... Beşiktaş ise 9 Kasım Çarşamba günü evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise kupa macerasına 5. turdan itibaren başlayacak.



        ATLETİCO'YA 90+8'DE BÜYÜK ŞOK
        Devler Ligi'nde 5. hafta maçları nefes kesti. A Grubu'nda Napoli, Rangers'ı; Liverpool ise Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Napoli ve Liverpool turladı. B Grubu'nda Porto, deplasmanda Brugge'ü 4-0'la geçti. A. Madrid ise trajedi yaşadı! Leverkusen'i ağırlayan İspanyol ekibi 2 kez yenik düştüğü maçta 50'de beraberliği yakaladı. 90+8'de penaltı kazanan Atletico'da Carrasco kaçırdı. Atletico turnuvadan elendi.



        TOTTENHAM 90+5'TE TUR ATTI!
        C Grubu'nda Inter evinde Plzen'i 4-0 yenip turladı. Çıkmayı garantileyen B. Münih, Barcelona'yı Mane, Moting ve Pavard'ın golleriyle 3-0 devirdi. D Grubu'nda Frankfurt, Marsilya'yı 2-1 yendi. Tottenham ise S. Lizbon'u 90+5'te Harry Kane'in golüyle 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibi 10 puanla gruptan çıktı. Frankfurt 7 oldu, Marsilya ve Lizbon 6 puanda kaldı.



            SEN BU SORUNUN YANITINI BİLİYORSUN
            Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci'nin düzenlediği basın toplantısında çok renkli görüntüler yaşandı. İrfan Can soruları yanıtladıktan sonra basın mensuplarının arasına oturdu. Yıldız futbolcu ardından mikrofonu eline aldı ve, "Ben FBTV'den İrfan Can. Hocamıza sorum; yarın rotasyona gitmeyi düşünüyor mu?" ifadesini kullandı. İrfan Can'ın bu hareketi sonrası Jesus dahil salondaki herkes gülmeye başladı. Portekizli hoca bu soruya. "Bu soru, oyuncularımın bana ne kadar açık olduklarının göstergesi. Çünkü daha önce böyle bir şey planlamamıştık. İdmanlarda kimlerin oynayacağı belli oluyor. Dolayısıyla İrfan Can yine rotasyon olacağını biliyor" yanıtını verdi. Rennes maçını da değerlendiren Jesus, "Yarın (bugün) oynanacak maç bir final değil, sadece lider belirlenecek. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Fenerbahçe, Avrupa'da final oynarsa o zaman benim için final olur" ifadesini kullandı.



            FENER'DEN PENALTI HAMLESİ
            Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki hakem polemiği farklı bir noktaya taşındı. Sarı-Lacivertli kulüp dün çok flaş bir hamleye imza attı. Yönetim, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un "Haksızlığa uğrayan diğer takımların da pozisyonları GSTV'de yayınlanacak" sözleri üzerine Başakşehir maçındaki penaltı pozisyonlarını incelenmesi için Galatasaray'a yazılı olarak mail gönderdi. Gönderilen mailde, karşılaşmanın ilk yarısında Başakşehirli Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasında elle oynadığı pozisyon ile ikinci yarıda Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında Gustavo Henrique'ye yaptığı müdahalenin videosunun yer aldığı öğrenildi. Bu hamle sonrasında Galatasaray'ın tutumunun ne olacağı merak konusu.



            RENNES ÖNÜNDE 4 DEĞİŞİKLİK
            Rennes önünde çok önemli bir sınav verecek olan Fener dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Jorge Jesus'un orta alanda İsmail'in yerine Arao'ya, solda Lincoln'ün yerine Alioski'ye, forvette ise İrfan'ın yerine Rossi'ye ve Batshuayi'nin yerine de Joao görev vermesi bekleniyor.



                BELÖZOĞLU: TEK HEDEF LİDERLİK
                Fiorentina deplasmanında bu akşam liderlik maçına çıkacak olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan iddialı açıklamalar geldi. Başarılı hoca, "Sezonun en zorlu maçlarından biri olacak. Fiorentina çok güçlü bir takım. Ancak biz de güçlüyüz. Tek hedefimiz buradan lider olarak İstanbul'a dönmek. Futbolcularıma güveniyorum" dedi.



                ÇALIMBAY: KAZANMAMIZ LAZIM
                Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Cluj maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Bizim için final maçı. Yarınki (bugün) maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor ki rahat şekilde Slavia Prag maçına gidelim. Takım olarak yüzde doksan hazırız, sakatımız da fazla yok. Arkadaşlar da maçın öneminin farkındalar" şeklinde konuştu.



                KARTAL'DA GHEZZAL BELİRSİZLİĞİ
                Siyah-Beyazlı takımda Trabzonspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'in durumu belirsizliğini koruyor... Cezayirli kanat oyuncusunun Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Ümraniye karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi. Beşiktaş sağlık ekibinin yıldız futbolcuyu 13. haftadaki Galatasaray maçına yetiştirmek için büyük çaba harcadığı belirtildi. Yıldız futbolcu Siyah-Beyazlı formayla bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 5 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 2 gol,1 asistlik performans sergiledi.



                    BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYE NUMANOĞLU'NUN
                    Süper Lig'de 12. haftayı yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş Ümraniye maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Karagümrük- Galatasaray maçını Bahattin Şimşek, İstanbul-Fenerbahçe maçını ise Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



                    SERDAR'DAN İSMAEL'E OLAY GÖNDERME
                    Sezon başında teknik direktör Ismael ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılan ve ardından da Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Hz. Muhammed'in (S.A.V) "İncittiğiniz Gönlün Kırdığınız Kalbin Bedduasından korkun" hadisini paylaşarak eski hocasına gönderme yaptı.



                    ARTIK GÖZLER 12. SIRADA!
                    Avrupa arenasında bu akşam 4 takımımızın alacağı sonuçlar ülke futbolu açısından da büyük önem taşıyacak. Geçtiğimiz hafta gelen 4'te 4 sonrası Türkiye bir anda UEFA sıralamasında kendisini 14. sıraya atmayı başarmıştı. Şimdi yeni hedefimiz ilk 12 arasına girebilmek. Türkiye'nin şu anda 27.900 puanı bulunuyor. 12. sıradaki Norveç'in puanı ise 28.750. Bu akşam alacağımız skorların ardından 12. basamağa tırmanma şansını yakalayabiliriz. Sezonu ilk 12 içinde bitirebilirsek 2 sezon sonra şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazanacak.

                    HARUN TEKİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
                    Eyüpspor forması giyen Harun Tekin açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki kaleci, "Kaliteli bir ekibimiz var. Ama önemli olan takım olmak. Sahada bunu yaptığınızda başarılı oluyorsunuz. Biz de bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Eğer bunu devamını getirirsek ligin sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı.

                    OZAN KABAK KENDİNİ BULDU
                    Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak yeni takımında iyi bir performans ortaya koyuyor 22 yaşındaki defans olyuncusu takımının ligde oynadığı 11 maçta da 90 dakika sahada kalırken bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistle 6 gole katkıda bulundu. Genç stoper, 18 kez de milli formayı giydi.

                    MİLLİ TAKIM'IN PROGRAMI AÇIKLANDI
                    Türkiye Euro 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak. Milli Takım'ın 16 Kasım'da İskoçya ile oynayacağı karşılaşmaya Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak. Milliler, 19 Kasım'da ise Çekya ile Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

                    NACI ÜNÜVAR'A HASTALIK ENGELİ
                    Trabzonspor'un genç oyuncularından Naci Ünüvar, soğuk algınlığı geçirdiği için Kızılyıldız ile oynanacak olan maçın kadrosundan çıkartıldı. Trabzon'da son yapılan antrenmana katılan oyuncunun ardından kendisini iyi hissetmediği için yapılan kontrolünde bir sürü dinlenmesinin iyi olacağına kanaat getirilince maç kadrosuna dahil edilmedi.

                    ŞAMPİYONLUK PRİMLERİ DAĞITILDI
                    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupası kaldıran Trabzonspor'da Kızılyıldız ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Karadeniz Fırtınası'nda teknik heyet ve futbolcu kadrosunun yanı sıra personellerin de şampiyonluk primleri verildi. Trabzonspor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme moralleri oldukça yükseltti.

                    TRABZONSPOR İLK PEŞİNDE!
                    Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan Bordo-Mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında 1161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

                    ASLAN POTADA MAĞLUP OLDU
                    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray, Holon'a 82-73 kaybetti. Tofaş, Falco'yu 90-63 devirdi. Euro- Cup'ta Telekom, Hapoel'i 89-77 yendi. Bursa ise Prometey'e 90-84 yenildi. Avrupa Kupası'nda G.Antep, Swans'ı 84-71'le yendi.

                    RAPHAEL VARANE KATAR'DA YOK
                    Manchester United'in teknik direktörü Eric Ten Haag. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile oynanan maçta sakatlanan Fransız defans oyuncusu Raphael Varane'ın Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracağını duyurdu.

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                    Haberler Spor Dursun Özbek, TFF Başkanı Büyükekşi'ye resti çekti: Ben son sözümü söyledim
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