Dursun Özbek, TFF Başkanı Büyükekşi'ye resti çekti: Ben son sözümü söyledim

Futbol Federasyonu'nun VAR toplantısını protesto eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetini geri çevirdiği öğrenildi. Sosyal medyada yayınlanan Spor Gecesi programının iddiasına göre; Büyükekşi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i arayarak VAR toplantısına katılmasını istedi. Dursun Özbek ise "Ben, Alanyaspor maçının ardından son sözümü söyledim. Toplantıya katılmayacağım. Bu toplantıyı protesto ediyorum" ifadelerini kullandı. İddialara göre Özbek, Büyükekşi'ye bu protestoyu "10 maçtır hakkımız yeniyor. Size ziyarette bulunduk. 1-2 defa da bu konu hakkındaki şikayetimizi dile getirdik. Ancak hiçbir şey değişmedi. Alanyaspor maçının ardından söylediklerimizin arkasındayız" diyerek açıkladı. Galatasaray Başkanı Özbek'in ayrıca, "Sahadaki hakem performansları düzelmezse bunları kamuoyu ile paylaşacağımızı söylemiştik. Biz, şu an size söylediğimiz şeyi yapıyoruz. Ancak siz, bize söylediğiniz şeylerde bir gelişme kaydedemediniz" sözlerini de sarf ettiği de öne sürüldü.
GENÇ ASLANLAR YAKIN TAKİPTE
Galatasaray UEFA Gençlik Ligi 2. tur ilk maçında dün Ruh Liviv ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılı genç yıldızlar Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaydı... Cimbom'un genç yıldızlarından Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov, Baran Aksaka ve Hamza Akman'ı Celta Vigo ve Barcelona scoutlarının izlediği belirtildi. Genç Aslanlar maçı 3-1 kaybederken tek golü Hamza Akman attı. Maçı, Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk da izledi.
KUPA VE TABLO KOLEKSIYONCUSU
Gomis sanata olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Özellikle G.Saray figürlü sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuyla tanınan Gomis ünlü heykeltıraş Gina Ginali imzalı yarı aslan yarı kendi yüzü olan bir tabloyu koleksiyonuna ekledi. Gomis, "Ginali'nın eserlerine zaten bayılıyorum ama bu eser çok değerli ve çok özel oldu" dedi.