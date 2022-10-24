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    Alanyaspor maçı sonrası G.Saray Başkanı Özbek ile Başkan Vekili Timur, çok sert konuştu

    Dursun Özbek, “Ali Palabıyık, 5 kırmızı verip hükmen mağlup etseydi!” dedi. Erden Timur, “Getirin yabancı hakemleri getirin yönetsinler. Bu düzenin artık kökünü kazımalıyız” diye konşutu.

    Federasyon tetikçi gönderdi

    Galatasaray yönetimi maç sonu hakem kararlarını bombardımana tuttu. Başkan Vekili Erden Timur, "Galatasaray düşmanı hakemi atadılar. Boey'un pozisyonunu 7 hakeme sorduk, 6'sı 'sarı kart' dedi. Top kontrolü oyuncuda değil, kaleye 50 metre var. Faul bile tartışılır" dedi.



    OFSAYT ÇİZGİSİ ELLE ÇİZİLİYOR!
    VAR'daki çizgilerin elle çizildiğini belirten Erden Timur, "VAR kararlarının adil olduğuna kim inanıyor? Acilen yabancı hakem gelmesi lazım. VAR da yurt dışından yönetilmeli" diye konuştu.



    İKİ KIRMIZIYLA DURMAYIZ
    Başkan Dursun Özbek de esti gürledi. Özbek, "Böyle bir operasyon bekliyorduk. İki haftadır adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. İki kırmızıyla Galatasaray'ın önünü kesemezsiniz.



        BIÇAK ARTIK KEMİĞE DAYANDI
        Ali Palabıyık, görevini tam yapamadı. 5 kırmızı gösterip, Galatasaray'ı hükmen mağlup etmeliydi. Federasyon bize tetikçi gönderdi. Bıçak artık kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız yapın" dedi.



        BİZE KARŞI SAVAŞ BAŞLADI
        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu tepkiliydi. Buruk, "Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Çok üzgünüz. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı. Sadece hakemler açısından değil, dışarıdan da bunun birçok yerden etkisini görüyoruz. Bununla savaşacağız" dedi.



        ICARDI: HAKEMLER BİZDEN NE İSTİYOR!
        Maça müthiş başlayan ve 1 gol, 1 asistle oynayan Mauro Icardi, hakem kararlarına tepki gösterdi. Arjantinli yıldız, "Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyorlar, biz bunu anlamıyoruz. 30. dakikadaki kırmızı karttan sonra oyunumuz bozuldu ve puan kaybettik. Böyle olmaması gerekiyordu" dedi.



            VAR TOPLANTISINA GİTMEYECEĞİM
            Başkan Dursun Özbek, yarın TFF'nin düzenleyeceği VAR toplantısına da katılmayacağını ifade etti: Mehmet Büyükekşi verdiği temizlik sözünü tutsun. VAR'a inanmıyorum. Toplantıya gitmeyeceğim.



            CİMBOM'A KIRMIZI DARBE
            Sezon başından bu yana muhteşem bir oynayan Sacha Boey ile stoper Abdülkerim Bardakçı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Fransız sağ bek Candeias'ı çektiği için 31. dakikada atılırken, Abdülkerim Bardakçı, Efecan'a arkadan yaptığı hareket nedeniyle 90+4'te atıldı.

            DK.3
            Mertens maçın henüz başında topu filelere yolladı fakat meşin yuvarlak ofsaytta bulunan Icardi'ye çarptı

            DK.22
            Galatasaray 22. dakikada öne geçti. Icardi'nin golü öncesi ofsayt çizgisi çekildi.

            DK.31
            Sacha Boey topu kaybetti, Candeias'ı çekince direkt kırmızı kart gördü

            DK.44
            Nelsson-Yusuf mücadelesinde 'devam' kararı çıktı.

            DK.90+4
            Abdülkerim Bardakçı son uzatma dakikasında Efecan'ın ayağına bastı ve atıldı.



            CUMHURİYET KOREOGRAFİSİ
            Galatasaray taraftarları, Alanyaspor maçında Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili 3 boyutlu koreografi yaptı.

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