Alanyaspor maçı sonrası G.Saray Başkanı Özbek ile Başkan Vekili Timur, çok sert konuştu

Galatasaray yönetimi maç sonu hakem kararlarını bombardımana tuttu. Başkan Vekili Erden Timur, "Galatasaray düşmanı hakemi atadılar. Boey'un pozisyonunu 7 hakeme sorduk, 6'sı 'sarı kart' dedi. Top kontrolü oyuncuda değil, kaleye 50 metre var. Faul bile tartışılır" dedi.
OFSAYT ÇİZGİSİ ELLE ÇİZİLİYOR!
VAR'daki çizgilerin elle çizildiğini belirten Erden Timur, "VAR kararlarının adil olduğuna kim inanıyor? Acilen yabancı hakem gelmesi lazım. VAR da yurt dışından yönetilmeli" diye konuştu.
İKİ KIRMIZIYLA DURMAYIZ
Başkan Dursun Özbek de esti gürledi. Özbek, "Böyle bir operasyon bekliyorduk. İki haftadır adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. İki kırmızıyla Galatasaray'ın önünü kesemezsiniz.