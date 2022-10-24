Alanyaspor maçı sonrası G.Saray Başkanı Özbek ile Başkan Vekili Timur, çok sert konuştu





BİZE KARŞI SAVAŞ BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu tepkiliydi. Buruk, "Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Çok üzgünüz. Galatasaray'a karşı bir savaş başladı. Sadece hakemler açısından değil, dışarıdan da bunun birçok yerden etkisini görüyoruz. Bununla savaşacağız" dedi.