Rennes karşısında ilk 30 dakikada 3 golle geriye düşen Fenerbahçe pes etmeyerek puanı kaptı

Fener asla pes etmez!.. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Rennes önünde 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Kanarya böylece son haftaya averajla Rennes'in önünde lider girmeyi başardı.
İLK HAMLEYİ VALENCİA YAPTI
5'te Gouri'nin golüyle Rennes öne geçti: 0-1. Fransız ekibi 16'da Terrier'le farkı 2'ye çıkardı. 30'da Gouri skoru 3-0 yaptı. 42'de Valencia, Fener'e umut veren golü attı: 1-3.
ZAJC'TAN HARİKA BİR FRİKİK
82. dakikada Miha Zajc'ın harika frikik golüyle fark 1'e indi: 2-3. 88. dakikada Emre Mor sahneye çıktı ve skor 3-3 oldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe 1 puanı kaptı.
İŞTE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞÜN dönüşün mimarı
Jorge Jesus dün yaptığı değişikliklerle müthiş geri dönüşün en önemli mimarı oldu. Portekizli teknik adam karşılaşma bitiminde kendisine tezahürat yapan Fenerbahçe tribünlerini işte böyle selamladı.
9 MAÇTIR BİLEĞİNİ BÜKEMİYORLAR
Dün Rennes önünde 1 puanı koparıp alan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında tam 9 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler böylece kendi rekorunu da egale etti. Fener, Dinamo Kiev önünde kaybetmezse rekoru kıracak.
MİHA ZAJC 2.5 AY SONRA
Çok şık bir frikikle skoru 3-2'ye getiren Miha Zajc gol hasretine son verdi. 8 Ağustos'ta Süper Lig'de Ümraniyespor ağlarını sarsan Sloven futbolcu 2.5 sonra Rennes'e gol atmayı başardı.
İNANIYORUZ SAVAŞIYORUZ!
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, psikolojik olarak çok güçlü bir takım olduklarını ifade etti. Kurt hoca, "Rennes maçın başında bizi şaşırttı. İlk yarım saatte Rennes 3 tane kolay gol attı. Müdahale etmemiz gerekiyordu. Arao ile Crespo arasında bir pozisyon değişikliği yaptım" dedi. İlk golü atınca maçı çevireceklerine inandıklarını aktaran Jesus, "Hakem düdüğü çalmadan maç bitmez. Fenerbahçe gibi son düdüğe kadar savaşan, inanan, kazanacağına inanan bir takıma karşı oynuyorsanız işiniz daha da zor! Fenerbahçe şu an mental ve psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil" diye konuştu. Gustavo'nun 2 maç kaçıracağını da sözlerine ekledi.
GUSTAVO DEVAM EDEMEDİ
Luan Peres'in sakatlığı nedeniyle savunma rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye dün bir kötü haber daha geldi. İkinci yarıda arka adalesinden sakatlanan Gustavo Henrique tedavisine rağmen oyuna devam edemedi.
Şu ana kadarki performansı tartışma konusu olan Joao Pedro dün de etkisizdi. 11'de sahaya çıkan Brezilyalı yıldız 60'ta yerini Batshiayi'ye bıraktı.