Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.10.2022 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 11:17
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Beşiktaş Şenol Güneş'i resmen duyurdu! İlk olarak Atiba Hutchinson’ı sordu

    2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş’ta büyük bir efsane haline gelen Atiba Hutchinson’ın durumu Şenol Güneş’in gelişinin ardından merak konusu haline geldi. Takımı çalıştırdığı 2015 ile 2019 yılları arasında Atiba’yı çok etkili kullanan Şenol Güneş, takımla ilgili bilgileri almadan önce Kanadalı futbolcuyla görüştü. Öte yandan Beşiktaş Şenol Güneş ile anlaşıldığını resmen duyurdu. Şenol Güneş, basın toplantısında yardımcılarının Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak olduğunu açıkladı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Şenol Güneş ilk onu sordu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta büyük bir efsane haline gelen Atiba Hutchinson'ın durumu Şenol Güneş'in gelişinin ardından merak konusu haline geldi… Takımı çalıştırdığı 2015 ile 2019 yılları arasında Atiba'yı çok etkili kullanan Şenol Güneş, takımla ilgili bilgileri almadan önce Kanadalı futbolcuyla görüştü.

    Eski yıldızının durumunu hem oyunculara hem doktorlara soran Güneş, Atiba'nın Dünya Kupası'na yetişmeye çalıştığını öğrendi.

    Eylül ayında sakatlık geçiren 39 yaşındaki futbolcuyla ilgili Kanada A Milli Takımı da haber bekliyor… Ekim ayı başında çalışmalara başlayan tecrübeli orta sahanın 20 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.

            Kanada, Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Belçika, Fas ve Hırvatistan'a karşı mücadele edecek.

            BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU
            Öte yandan Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşıldığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır.

            2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş'e evine hoş geldin diyoruz.

            Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e çalışmalarında üstün başarılar dileriz."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dere yataklarında kış hazırlığı
            Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş Şenol Güneş'i resmen duyurdu! İlk olarak Atiba Hutchinson’ı sordu
                SON DAKİKA