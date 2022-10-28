SON DAKİKA: Beşiktaş Şenol Güneş'i resmen duyurdu! İlk olarak Atiba Hutchinson’ı sordu

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Öte yandan Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşıldığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile anlaşmaya varmıştır.



2015-19 yılları arasında Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğünü yapan, bu süre zarfında Beşiktaşımızın Süper Lig'de kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılardaki emekleriyle taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Şenol Güneş'e evine hoş geldin diyoruz.



Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e çalışmalarında üstün başarılar dileriz."

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