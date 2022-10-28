SON DAKİKA: Beşiktaş Şenol Güneş'i resmen duyurdu! İlk olarak Atiba Hutchinson’ı sordu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
2013 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta büyük bir efsane haline gelen Atiba Hutchinson'ın durumu Şenol Güneş'in gelişinin ardından merak konusu haline geldi… Takımı çalıştırdığı 2015 ile 2019 yılları arasında Atiba'yı çok etkili kullanan Şenol Güneş, takımla ilgili bilgileri almadan önce Kanadalı futbolcuyla görüştü.
Eski yıldızının durumunu hem oyunculara hem doktorlara soran Güneş, Atiba'nın Dünya Kupası'na yetişmeye çalıştığını öğrendi.
Eylül ayında sakatlık geçiren 39 yaşındaki futbolcuyla ilgili Kanada A Milli Takımı da haber bekliyor… Ekim ayı başında çalışmalara başlayan tecrübeli orta sahanın 20 Kasım'da Katar'da başlayacak Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.