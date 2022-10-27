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    • Spor
    • 27.10.2022 23:47
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    • 27.10.2022 23:51
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    Ali Palabıyık’a İsviçre’de protesto! Galatasaray taraftarlarından özür diledi

    Ali Palabıyık, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında verdiği hatalı kararlar nedeniyle özellikle sarı kırmızılı camia ve taraftarlar başta olmak üzere birçok kesimden tepki çekti. UEFA Konferans Ligi'nde maç yönetmek için İsviçre’ye giden Palabıyık havalimanında sarı kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edildi. Galatasaray taraftarlarına dönerek özür dileyen Palabıyık ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim." dedi.

    Ali Palabıyık, Galatasaray taraftarından özür diledi

    Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında verdiği kararlar nedeniyle sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki çeken hakem Ali Palabıyık, İsviçre'de Galatasaraylı taraftarlarla karşı karşıya geldi.

    PROTESTO EDİLDİ
    İsviçre'de yöneteceği UEFA Konferans Ligi maçı öncesi havalimanında Galatasaraylı taraftarların protesto ettiği Palabıyık sarı kırmızılılardan özür diledi.



    "HATALI KARARLAR VERDİM"
    Palabıyık, tepki gösteren taraftarlara, ''Evet hatalıyım, hatalı kararlar verdim. Özür dilerim" ifadeleriyle cevap verdi.

    NE OLMUŞTU?
    Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'a gösterdiği kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çekmişti.



    "BU HAKAME MAÇ VERİLMEZ"
    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında "Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullandı.

    "ALİ PALABIYIK'IN YÖNETTİĞİ MAÇ YANGIN OLUYOR"
    "Ali Palabıyık 3-4 hafta evvel bir maç yönetiyor, maç yangın oluyor. 3 tane büyük hata yapıyor. 100 üzerinden 25 alması lazım misal. Gözlemci odaya gidiyor, Ali Palabıyık 'Elim ıslak' deyip gözlemcinin elini sıkmıyor."

    "Bu adam bu maça gelmez, verilmez kardeşim. Hiç tanımam Ali Palabıyık'ı. Siz bu hikayeyi kavuğuma anlatın, uzaydan, bilgisayardan veriyorsunuz ya hakemleri."



        "MAÇIN İÇİNE EDEN BİR HAKEM"
        "Oturalım güzelce maç seyredelim diyoruz. Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez."

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