Ali Palabıyık’a İsviçre’de protesto! Galatasaray taraftarlarından özür diledi





"BU HAKAME MAÇ VERİLMEZ"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Palabıyık hakkında "Maçın içine eden bir hakem bu. Bu hakeme maç verilmez. Palabıyık yerlerde sürünüyor." ifadelerini kullandı.



"ALİ PALABIYIK'IN YÖNETTİĞİ MAÇ YANGIN OLUYOR"

"Ali Palabıyık 3-4 hafta evvel bir maç yönetiyor, maç yangın oluyor. 3 tane büyük hata yapıyor. 100 üzerinden 25 alması lazım misal. Gözlemci odaya gidiyor, Ali Palabıyık 'Elim ıslak' deyip gözlemcinin elini sıkmıyor."



"Bu adam bu maça gelmez, verilmez kardeşim. Hiç tanımam Ali Palabıyık'ı. Siz bu hikayeyi kavuğuma anlatın, uzaydan, bilgisayardan veriyorsunuz ya hakemleri."