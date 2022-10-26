Fener'e süper koreli! Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki Hjun-Jun Yang’ı takibine aldı

Son yılların en etkileyici sezon başlangıçlarından birisine imza atan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve ardından 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin müthiş performansı sonrası Uzakdoğu'ya gözünü dikmişti.



ÇOK SAYIDA İSİM GÖZLEM ALTINDA

Scout ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre; bu isimlerden birisi Hjun- Jun Yang. Gengwon FC takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Hjun-Jun Yang ülke futbolunun en önemli yıldızı Heung-Min Son'a benzetiliyor. Genç yıldızı Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından izlediği ve önümüzdeki sezon başında bir kulübe transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.



KIM MIN JAE FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Fenerbahçe yönetiminin geleceği çok parlak olan Hjun-Jun Yang'la temaslara önhümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor. Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de oynaması ve ardından büyük bir sıçrama yapmasının, bu transferde olumlu bir etken olacağı da gelen bilgiler arasında.



KORE'DE SON SEZONU!

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Hjun-Jun Yang iki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanıyor. Genç yıldızın önümüzdeki sezon kariyerini Avrupa'da sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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