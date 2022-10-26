Real Madrid bu sezon ilki yaşadı! PSG farka gitti, Lionel Messi tarihe geçti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu garantileyen takımlar…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftası birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla başladı. Şampiyonlar Ligi gecesine PSG'nin galibiyeti damga vururken, Real Madrid ise izleyenleri şaşırttı. Bu sezon kariyerinin en formda dönemlerinden birisini geçiren Lionel Messi, bu akşam sergilediği performansla izleyenleri yine mest etti. Real Madrid ise bu sezon bir ilki yaşadı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan 9 takım belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin gelişmeleri…
26.10.2022 02:25 - Son Güncelleme: 26.10.2022 02:25
Gecenin öne çıkan maçlarında, Leipzig, 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner'in golleriyle konuk ettiği gruptan çıkmayı önceden garantileyen Real Madrid'i 3-2 yendi. İspanya temsilcisinin golleri, 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+3. dakikada Rodrygo'dan (penaltı) geldi.
H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus'u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa'yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.