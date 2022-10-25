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    • Spor
    • 25.10.2022 17:13
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    • 25.10.2022 17:29
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    Fener’e yeni Koreli: Kim Min Jae'nin ardından Uzakdoğu'dan bir yıldız daha

    Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe art arda aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşti. Avrupa'da da başarılı bir performas sergileyen sarı lacivertliler, bir yandan da yeni transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüyor. Fenerbahçe, 20 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin ardından Koreli bir yıldız adayına daha imza attırmak için harekete geçti.

    Fener’e yeni Koreli: Son’un veliahtı

    Son yılların en etkileyici sezon başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

    UZAKDOĞU SEFERİ
    Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve ardından 20 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin müthiş performansı sonrası Uzakdoğu'ya gözünü dikmişti.

    Scout ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu.

    'SON'A BENZETİLİYOR
    TAKVİM'in aldığı bilgilere göre bu isimlerden birisi Hjun-Jun Yang. Gengwon FC takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.

    Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Hjun-Jun Yang ülke futbolunun en önemli yıldızı Heung Min Son'a benzetiliyor.

        Genç yıldızı Avrupa'dan çok sayıda kulübün yakından izlediği ve önümüzdeki sezon başında bir kulübe transferinin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

        KİM MİN JAE FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
        Fenerbahçe yönetiminin geleceği çok parlak olan Hjun-Jun Yang'la temaslara önhümüzdeki günlerde başlayacağı belirtiliyor.

        Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de oynaması ve ardından büyük bir sıçrama yapmasının, bu transferde olumlu bir etken olacağı da gelen bilgiler arasında.

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