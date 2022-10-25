Fener’e yeni Koreli: Kim Min Jae'nin ardından Uzakdoğu'dan bir yıldız daha

Son yılların en etkileyici sezon başlangıçlarından birisini yapan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
UZAKDOĞU SEFERİ
Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve ardından 20 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satılan Kim Min Jae'nin müthiş performansı sonrası Uzakdoğu'ya gözünü dikmişti.
Scout ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu.
'SON'A BENZETİLİYOR
TAKVİM'in aldığı bilgilere göre bu isimlerden birisi Hjun-Jun Yang. Gengwon FC takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.
Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Hjun-Jun Yang ülke futbolunun en önemli yıldızı Heung Min Son'a benzetiliyor.