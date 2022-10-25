Fener’e yeni Koreli: Kim Min Jae'nin ardından Uzakdoğu'dan bir yıldız daha

Scout ekibinin bu alanda çalışmalar yaptığı ve yönetimin çok sayıda ismi gözlem altına aldığı belirtiliyordu.

'SON'A BENZETİLİYOR

TAKVİM'in aldığı bilgilere göre bu isimlerden birisi Hjun-Jun Yang. Gengwon FC takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor.