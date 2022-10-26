Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! Sözleşme şartları belli oldu

Kara Kartal'da 2015 ile 2019 yılları arasında görev yapan ve 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, 198 maçta 1.98 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş'ta oynattığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Güneş, önümüzdeki dönem yine Siyah-Beyazlılar'ın başarısı için çalışacak.