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    • 26.10.2022 14:58
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    • 26.10.2022 15:16
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    Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! Sözleşme şartları belli oldu

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, Şenol Günel ile her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılarla anlaşan Güneş'in 2,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Beşiktaş’ta ikinci Şenol Güneş dönemi

    Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor... Siyah-Beyazlılar'da Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile yolar ayrıldı. Kara Kartal yeni teknik direktörünü önümüzdeki saatlerde açıklayacak.

    Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 70 yaşındaki teknik adamın, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve sözleşmesiyle ilgili ufak pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

    Kara Kartal'da 2015 ile 2019 yılları arasında görev yapan ve 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, 198 maçta 1.98 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş'ta oynattığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Güneş, önümüzdeki dönem yine Siyah-Beyazlılar'ın başarısı için çalışacak.

        Son olarak Milli Takım teknik direktörlüğü görevinde bulunan tecrübeli teknik adam, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor. Şenol hoca, Beşiktaş ve Milli Takım dışında Trabzonspor, Bursaspor, FC Seoul, Sakaryaspor ve Antalyaspor'da da teknik direktörlük yaptı.

        Beşiktaş ile yolları ayrılan Valerien İsmael, 18 maç görev aldığı Siyah-Beyazlılar'da 1.7 puan ortalaması yakaladı. 25 Mart'ta başladığı Beşiktaş kariyeri 25 Ekim'de sona erdi. İstanbul kariyeri 7 ay sürdü.

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        Haberler Spor Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! Sözleşme şartları belli oldu
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