Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi! Sözleşme şartları belli oldu

Siyah-Beyazlılar'ın yeni teknik direktörünün Şenol Güneş olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 70 yaşındaki teknik adamın, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve sözleşmesiyle ilgili ufak pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Kara Kartal'da 2015 ile 2019 yılları arasında görev yapan ve 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, 198 maçta 1.98 puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş'ta oynattığı futbolla taraftarların sevgilisi olan Güneş, önümüzdeki dönem yine Siyah-Beyazlılar'ın başarısı için çalışacak.