Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor! Valerien Ismael gönderildi, yönetim yeni hocasını arıyor

Beşiktaş'ta son alınan Hatay yenilgisinin ardından yönetim teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Dün yönetim, Ismael'e sözleşme fesih teklifini iletti. Fransız hoca zorluk çıkarmayacağını bildirirek ayrılık teklifini kabul etti.
Siyah-Beyazlılar'da takımın başına geçmesi en kuvvetli aday, Kara Kartal'a 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında peş peşe şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş. Tecrübeli hocayla görüşmelerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
YALÇIN BEKLEMEDE
Beşiktaş'ta teknik adamlık için gündeme gelen 2. aday ise Siyah-Beyazlı takımın son şampiyonluğunda imzası bulunan Sergen Yalçın. Beşiktaş yönetimi listesinde ilk sırada bulunan Şenol Güneş'le anlaşma sağlayamaması durumunda rotayı tecrübeli hocaya çevirecek. Sergen Yalçın A Spor'a yaptığı açıklamada,"Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" diye konuşarak açık kapı bıraktı.