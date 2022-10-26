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    Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor! Valerien Ismael gönderildi, yönetim yeni hocasını arıyor

    Yönetim dün Valerien Ismael ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Siyah- Beyazlılar’ın listesinde daha önce takımı çalıştırmış 3 teknik adam var. İşte detaylar...

    Sürpriz Lucescu, plase Yalçın, favori Güneş

    Beşiktaş'ta son alınan Hatay yenilgisinin ardından yönetim teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Dün yönetim, Ismael'e sözleşme fesih teklifini iletti. Fransız hoca zorluk çıkarmayacağını bildirirek ayrılık teklifini kabul etti.



    Siyah-Beyazlılar'da takımın başına geçmesi en kuvvetli aday, Kara Kartal'a 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında peş peşe şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş. Tecrübeli hocayla görüşmelerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.



    YALÇIN BEKLEMEDE
    Beşiktaş'ta teknik adamlık için gündeme gelen 2. aday ise Siyah-Beyazlı takımın son şampiyonluğunda imzası bulunan Sergen Yalçın. Beşiktaş yönetimi listesinde ilk sırada bulunan Şenol Güneş'le anlaşma sağlayamaması durumunda rotayı tecrübeli hocaya çevirecek. Sergen Yalçın A Spor'a yaptığı açıklamada,"Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" diye konuşarak açık kapı bıraktı.



        LUCESCU SÜRPRİZİ
        Kartal'ın listesindeki son aday ise Mircea Lucescu... Konuşulan teknik adamlar arasında Rumen teknik adamın ismi de yer alıyor. Lucescu, şu anda Dinamo Kiev'i çalıştırıyor.

        GÜNEŞ'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
        Şenol Güneş, Beşiktaş iddialarıyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

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