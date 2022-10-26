Beşiktaş’ta yeni bir dönem başlıyor! Valerien Ismael gönderildi, yönetim yeni hocasını arıyor





LUCESCU SÜRPRİZİ

Kartal'ın listesindeki son aday ise Mircea Lucescu... Konuşulan teknik adamlar arasında Rumen teknik adamın ismi de yer alıyor. Lucescu, şu anda Dinamo Kiev'i çalıştırıyor.



GÜNEŞ'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Şenol Güneş, Beşiktaş iddialarıyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

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