Okan Buruk'tan Karagümrük maçında mecburi rotasyon! Muslera kulübeye Emin Bayram 11'e...

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına muhteşem başlamış ve 22. dakikada 2-0 öne geçmişti. Sarı-kırmızılıların önde pres yapması ve kaliteli ayakları, maçın farka gideceği yorumlarını yaptırdı.
Fakat 31. dakikada Sacha Boey direkt kırmızı kart görünce tüm planlar alt üst oldu... Bu dakikadan sonra taşlar yerinden oynarken Kerem Aktürkoğlu ilk yarıyı sağ bekte bitirdi.
İkinci yarıda Mertens'in yerine Dubois oyuna girdi, 10 kişi kalan Galatasaray son dakikada gol yiyince skor 2-2'ye geldi. Üstüne üstlük Abdülkerim Bardakçı 90+4'te kırmızı kart görerek Karagümrük maçı öncesi cezalı duruma düştü.