Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal’ın yeni hoca adayları

Beşiktaş, 30 Ekim'de Ümraniyespor ile evinde mücadele ettikten sonra 5 Kasım'da ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 11 maç sonunda 19 puanı olan Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin tam 4 puan gerisine düştü.