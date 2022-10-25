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Haberler Spor Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal'ın yeni hoca adayları

Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal'ın yeni hoca adayları

Spor Toto Süper Lig'te en son Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in koltuğu sallanıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar son alınan yenilgi sonrasında Fransız teknik adama büyük tepki gösteriyor. Kara Kartal'da yönetim de yeni teknik direktör için arayışlara başladı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
25.10.2022 15:01 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:01
Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal’ın yeni hoca adayları

Valerin İsmael yönetiminde ilk 11 maçta 2 yenilgi ve 4 beraberlik alan Siyah-Beyazlılar, yeni teknik direktörünü en geç Dünya Kupası arasına kadar belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal’ın yeni hoca adayları

Yöneticilerin çok büyük bir kısmı İsmael ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyor.

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal’ın yeni hoca adayları

Hatayspor maçı sonrasında taraftarların protestosu eşliğinde takım otobüsüne binen İsmael'in Dünya Kupası arasına kadar kaderi belli olacak.

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal’ın yeni hoca adayları

Yönetimin bir kısmı Galatasaray maçı sonrası İsmael'in gönderilmesi gerektiğini düşünürken, bir kısmı da hemen değişikliğin yapılmasını istiyor.

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal’ın yeni hoca adayları

Beşiktaş, 30 Ekim'de Ümraniyespor ile evinde mücadele ettikten sonra 5 Kasım'da ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 11 maç sonunda 19 puanı olan Beşiktaş, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin tam 4 puan gerisine düştü.

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