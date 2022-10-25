Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi sona eriyor! İşte Kartal'ın yeni hoca adayları
Spor Toto Süper Lig'te en son Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in koltuğu sallanıyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar son alınan yenilgi sonrasında Fransız teknik adama büyük tepki gösteriyor. Kara Kartal'da yönetim de yeni teknik direktör için arayışlara başladı.
25.10.2022 15:01 - Son Güncelleme: 25.10.2022 15:01
Hatayspor maçı sonrasında taraftarların protestosu eşliğinde takım otobüsüne binen İsmael'in Dünya Kupası arasına kadar kaderi belli olacak.