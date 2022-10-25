Tartışmaları kararlarıyla Galatasaray maçına damga vurmuştu: MHK'dan Ali Palabıyık kararı

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılı camianının hedefi haline geldi. Ali Palabıyık'ın kararları sonrası Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un eşinin "hırsız" şeklinde paylaşım yaptığı Ali Palabıyık'la ilgili MHK kararını verdi.
KIRMIZI KART GÖRDÜ
Merkez Hakem Kurulu'nun Ali Palabıyık kararının ayrıntılarına ulaşıldı.
Milliyet'in haberine göre; heyecan dolu karşılaşmanın 31'inci dakikasında Alanyaspor'un yarı alanından havalandırılan topa Daniel Candeias hareketlenmek istedi. Fernando Muslera'nın kalesini terk ettiği pozisyonda Sacha Boey rakibini topsuz alanda durdurmaya çalıştı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Sacha Boey'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi.
KAPTAN MUSLERA'YA SARI
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera düdük sonrası duran topu tribünlere vurdu. Fernando Muslera daha sonra hakemin bu kararına tepki gösterdi. Uruguaylı file bekçisi yoğun itirazlarına devam edince Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Fernando Muslera'yı diğer takım arkadaşları kalesine doğru gönderdi.