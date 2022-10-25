Tartışmaları kararlarıyla Galatasaray maçına damga vurmuştu: MHK'dan Ali Palabıyık kararı

"VAR niye hakemi uyarmadı?" şeklindeki eleştiriler TFF hakem eğitmeni Hugg Dallas tarafından da yanlış bulundu. Dallas'ın kırmızı kartla ilgili olarak, "VAR bu karara karışamaz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

NE İSA'YA NE MUSA'YA

Avrupa'da yönettiği maçlarla UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin beğenisini kazanan Ali Palabıyık, Süper Lig'de iki sezondur tatmin edici performans sergileyemiyor.