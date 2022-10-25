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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Alanya maçı sonrası oyuncularına seslendi: İlk yarıdaki oyun bizi şampiyon yapar

    Sarı-Kırmızılılar’ın Başkanı Özbek, “İlk yarıda ortaya koyduğumuz performans tek kelimeyle muhteşem. Bu oyun bizi zafere taşıyacak” dedi. İşte detaylar...

    İlk yarıdaki oyun bizi şampiyon yapar

    Evinde Alanyaspor ile berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Galatasaray Yönetimi, maçtan sonra Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'ı yerden yere vurdu. Başkan Özbek'in ise hakem hakkında yaptığı açıklamalardan önce soyunma odasına giderek oyuncularını kutladı. Dursun Özbek'in maçtan sonra oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Alanyaspor maçında çok iyi mücadele ettiniz. Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyunu çok beğendim. Bu oyun bizi şampiyon yapacak. Sizlere her zamankinden daha fazla güveniyorum. Alanya maçında hakem hataları ile puanlar kaybettik.



    İŞİMİZE BAKACAĞIZ
    Ancak buna takılıp kalmamalıyız. Biz Galatasaray'ız... Daha çok çalışacağız ve sezon sonunda istediğimiz, arzuladığımız şampiyonluğu yakalayacağız" ifadelerini kullandı. Özellikle yabancı oyuncuların bu görüşmeden çok memnun kaldığı ve Başkan Dursun Özbek'e teşekkür ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bundan sonra Florya'ya daha sık gideceği ve futbolcuların morallerini hep üst düzeyde tutmak istedikleri belirtildi.



    ÖZBEK'TEN OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son haftalarda hakemlerle ilgili yaşanan tartışmalar ile ilgili Kulüpler Birliği'ne çağrıda bulundu. Özbek, Kulüpler Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

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