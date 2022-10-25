Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Alanya maçı sonrası oyuncularına seslendi: İlk yarıdaki oyun bizi şampiyon yapar





İŞİMİZE BAKACAĞIZ

Ancak buna takılıp kalmamalıyız. Biz Galatasaray'ız... Daha çok çalışacağız ve sezon sonunda istediğimiz, arzuladığımız şampiyonluğu yakalayacağız" ifadelerini kullandı. Özellikle yabancı oyuncuların bu görüşmeden çok memnun kaldığı ve Başkan Dursun Özbek'e teşekkür ettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin bundan sonra Florya'ya daha sık gideceği ve futbolcuların morallerini hep üst düzeyde tutmak istedikleri belirtildi.