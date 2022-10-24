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    • Spor
    • 24.10.2022 19:10
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    • 24.10.2022 19:10
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    Hatayspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE 📺 Hatayspor - BJK maçı izle şifresiz bedava kesintisiz!

    Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Son olarak Trabzonspor'la 2-2 berabere kaşan Beşiktaş ligde 19 puanla 5. sırada yer alıyor. Bugün oynanacak maç için taraftarlar maçın yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak iki ekibin karşılaşmasını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte Hatayspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE 📺 Hatayspor - BJK maçı izle şifresiz bedava kesintisiz seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Hatayspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE 📺

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. İşte Hatayspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE 📺 Hatayspor - BJK maçı izle şifresiz bedava kesintisiz seçenekleri!



    MUHTEMEL 11'LER

    ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Kaan, Burak, Vranjes, Kamil Ahmet, Mehdi, Onur, Aabid, El Kaabi, Lobhanidze, Bertuğ

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Montero, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Dele Alli, Salih, N'Koudou, Muleka, Cenk(Weghorst)

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    RACHİD GHEZZAL KADRODA YOK

    Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

        Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.



        CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

        Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

        Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Hatayspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE 📺 Hatayspor - BJK maçı izle şifresiz bedava kesintisiz!
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