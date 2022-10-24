Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. İşte Hatayspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE 📺 Hatayspor - BJK maçı izle şifresiz bedava kesintisiz seçenekleri!
MUHTEMEL 11'LER
ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Kaan, Burak, Vranjes, Kamil Ahmet, Mehdi, Onur, Aabid, El Kaabi, Lobhanidze, Bertuğ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Montero, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Dele Alli, Salih, N'Koudou, Muleka, Cenk(Weghorst)
RACHİD GHEZZAL KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor.